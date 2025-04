Het ANVR-congres, dat plaatsvindt in Rabat, Marokko van 13-16 november, staat dit jaar voor verbinding en beweging. Marokko met haar hoofdstad Rabat biedt deze connectie en het land is volop in beweging, waarbij het steeds verder uitgroeit naar een populaire reisbestemming, zowel voor leisure als voor zakelijk verkeer.



“Het geweldige nieuws dat Transavia de route Schiphol – Rabat deze winter twee keer per week gaat aanbieden, en wij met de congresvlucht de allereerste vlucht op deze bestemming gaan zijn maakt het alleen maar meer bijzonder”, aldus Hanita van der Meer, Manager Marketing & Communicatie.

Zoals altijd tijdens een ANVR-congres worden er veel verschillende zaken met elkaar verbonden. Dit jaar wordt daar nog meer nadruk op gelegd. Het belang van verbinding en beweging is groot. Er is bewust gekozen om in het logo te laten zien wat reizen verbindt: Connecting worlds, Connecting continents, Connecting people en Connecting businesses.

Het is daarom een bewuste keuze om het logo te laten draaien waardoor we de positieve beweging die nu in Marokko gaande is laten zien. Marokko wordt ook wel, de poort naar Europa genoemd als je het bekijkt vanuit het Afrikaanse continent, en de poort naar Afrika als je het bekijkt vanuit het Europese continent. Van oudsher werd de kortste route tussen Marokko (Tanger) en Spanje (Algeciras) al gezien als de ideale toegangspoort voor de groeiende diplomatieke en handelsbelangen tussen de beide continenten. Daarnaast is het land zelf ook volop in beweging en zal het zorgen voor verrassende nieuwe inzichten.

Het logo van het congres in Rabat heeft meerdere kleuren die allemaal een betekenis hebben, te weten: grijs dat staat voor steen, staal en architectuur, bruin voor houtsnijwerken, en geel voor de bergen en goud. Blauw is uiteraard de zee en de lucht, en groen duidt op de vele planten en palmbomen en niet te vergeten de muntthee.