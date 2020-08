HetHuisartslab reageert op kritiek te laat opleveren PCR-testuitslag

Een aantal bestemmingen verplicht reizigers om voorafgaand aan hun aankomst een PCR-test te doen. De afgelopen dagen zijn tientallen reizigers geweigerd op de vlucht om dat de negatieve corona-uitslag van de test, gedaan bij HetHuisartslab, niet op tijd binnen was. De directie van HetHuisartslab heeft gereageerd op de kritiek in een verklaring.

“Van kritiek kan je leren, ongenuanceerde en ongepaste kritiek doet pijn, met name bij onze medewerk(st)ers die letterlijk dag- en nacht klaar hebben gestaan en nóg staan om vele duizenden mensen te helpen te mogen gaan reizen”, zo begint de verklaring. “Wij zijn gewend laboratorium testen in opdracht van (huis)artsen uit te voeren en hebben zelden contact met de mensen waarvoor dat gebeurt. Communiceren via Facebook en/of andere social media is ons daarom vreemd.”

Extra tijd

Over het te laat opleveren van de uitslag zegt HetHuisartslab het volgende. “Labor Dr. Wisplinghoff / Duitsland die voor HetHuisartslab de PCR-testen uitvoert doet dat op state-of-the art apparatuur en met de meest actuele kennis van zaken. Naar Duitse maatstaven zet dit laboratorium een hertest in wanneer er ook maar de geringste aanwijzing is dat de test een zogenoemde vals-negatieve (u bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) of vals-positieve (u bent niet besmet, maar de test indiceert uit dat u wel besmet bent) uitslag zal genereren. Dat kost extra tijd en wanneer de test niet op tijd is afgenomen, kan dat tot gevolg hebben dat de uitslag niet op tijd voor vertrek beschikbaar gemaakt kan worden.”

Achter in de rij

Daarnaast laat HetHuisartslab weten dat reizigers er verder rekening mee te houden dat testcapaciteit eerst ingezet wordt voor met name gezondheidszorg en de contactberoepen. “Bij een toenemende besmettingsgraad heeft dat tot gevolg dat testen voor vakantiegangers achteraan in de rij komen te staan. Samen met Labor Dr. Wisplinghoff heeft HetHuisartslab al vele duizenden mensen op tijd aan de PCR-testuitslag met gezondheidsverklaring geholpen. De enkelen waar dat niet bij gelukt is zijn door ons benaderd en waar mogelijk alsnog geholpen.”

