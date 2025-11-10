Van 5 tot en met 7 februari 2026 staan de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch in het teken van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en merken samenkomen in een bruisende mix van inspiratie, beleving en entertainment.

Onder de deelnemers bevindt zich Hey!USA, hét multiplatform voor reisinspiratie naar de Verenigde Staten. Hey!USA weet als geen ander de magie van Amerika over te brengen via reisgidsen, magazines, podcasts, app en website. Voor New York liefhebbers tot Vegas fans en van roadtrippers tot citytrippers.



“Bij Hey!USA stroomt Amerika door onze aderen”, zegt Sebastiaan Klijnen. “Of iemand nu droomt van een roadtrip door Texas, een citytrip naar New York of een familievakantie in Miami, wij zorgen voor de nodige inspiratie via onze reisgidsen, magazines, podcasts en digitale kanalen”

Een energieke aanvulling op het Vakantie Festival

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Hey!USA precies de juiste energie naar het evenement. “Ze ademen Amerika inspiratie, avontuur en enthousiasme. Dat maakt hun aanwezigheid niet alleen inspirerend, maar ook aanstekelijk. Bezoekers stappen bij Hey!USA letterlijk in de sfeer van de Amerikaanse droom.”



T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de waarde van hun deelname. “Met Hey!USA voegen we een sterke en herkenbare speler toe aan het festival. Hun deelname past perfect bij onze ambitie om een platform te creëren waar de hele reisbranche samenkomt en waar bezoekers écht iets beleven.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.



Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.