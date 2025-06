Welke Midden-Oostenbestemmingen vliegt Transavia Nederland op dit moment nog wél aan en hoe gaat de airline om met de situatie in de regio? Travelpro legde deze en andere vragen voor aan Transavia.

De luchtvaartmaatschappij bevestigt dat bestemmingen als Marsa Alam, Hurghada, Sharm el Sheikh, Caïro en Amman voorlopig nog worden aangevlogen. “Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Wij hebben onze netwerkplanning voor dit zomerseizoen en voor de komende winter staan. Een hervatting van vluchten op Tel Aviv en Beiroet maakt daar vooralsnog geen onderdeel van uit”, laat Transavia weten.

Wat is jullie boodschap aan reisagenten/touroperators die klanten hebben en naar bovenstaande bestemmingen gaan, maar dit spannend vinden?

“Wij adviseren om in ieder geval de website van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Wij staan dagelijks in nauw contact met het Ministerie en volgen de ontwikkelingen op de voet. We vliegen niet (over gebieden) als dat niet veilig is. Veiligheid heeft onze grootste prioriteit.”

Hoe worden reisagenten in Nederland geïnformeerd over wijzigingen en beschikbaarheid?

“Via de reguliere weg. We vragen hen e-mails met boekingsinformatie goed in de gaten te houden en we zijn natuurlijk bereikbaar voor vragen en informatie. Als er ontwikkelingen zijn die een directe impact kunnen hebben op grote aantallen vluchten in ons netwerk, informeren we iedereen ook via onze partner-nieuwsbrief. Mochten er partners zijn die deze nieuwsbrief niet ontvangen, schrijf je dan in via onze reisagenten-portal. Onze partner-managers staan in direct contact met partners die een groot bereik op betreffende bestemmingen hebben. En men kan natuurlijk ook altijd bellen met de B2B-agents van ons callcenter.”

Hebben jullie een omboekregeling of iets dergelijks?

“Er is een omboekregeling van toepassing op deze vluchten, maar de precieze voorwaarden en mogelijkheden hangen af van je boeking en de voorwaarden van Transavia.”

Marsa Alam, Hurghada, Sharm el Sheikh en Caïro (Egypte) en Amman (Jordanië) zijn bestemmingen in het Midden-Oosten die voor de winter 25/26 op het programma staan. Blijft dit vooralsnog ongewijzigd?

“Zolang het veilig is, blijft dit ongewijzigd. De veiligheid van onze passagiers en bemanning heeft onze hoogste prioriteit. We bekijken de situatie dagelijks, staan in contact met de autoriteiten, passen onze vliegroutes aan waar nodig en we vliegen niet als het niet veilig is.”