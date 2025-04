Hotel Riu La Mola op Formentera heeft na een renovatie zijn deuren heropend. Het hotel is opnieuw geclassificeerd en valt nu onder het viersterren superior-segment van de hotelketen.

De renovatie werd geleid door Luis en Roberto Riu Rodríguez. De twee behoren tot de vierde generatie van de familie achter de hotelgroep. Zij waren verantwoordelijk voor ontwerp, inrichting en serviceconcept. Het hotel heeft nog steeds 345 kamers. Alle kamers zijn vernieuwd. Sommige kamers zijn ruimer geworden. Het aantal suites is uitgebreid naar acht. Deze suites bieden uitzicht op de Middellandse Zee.

Ook de gemeenschappelijke ruimtes zijn aangepast. De lobby is vergroot en verhoogd om meer daglicht binnen te laten. Het terras is uitgebreid met nieuwe zitgedeeltes. Daarnaast is er een buitenpodium voor optredens toegevoegd. Tijdens de renovatie zijn meerdere duurzaamheidsmaatregelen genomen. Het hotel plaatste zonnepanelen voor eigen energiegebruik. Ook werden zuinigere apparaten aangeschaft. De airconditioning werkt voortaan met een geothermische warmtepomp. Er zijn systemen geïmplementeerd om water te besparen en afval te verminderen.

Voor de duurzame renovatie ontving Hotel Riu La Mola de Re Think Hotel-prijs. Deze prijs beloont projecten die bijdragen aan duurzaamheid in de hotelsector.