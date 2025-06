Na 30 jaar reizen door de Verenigde Staten, kan reisondernemer Jan Nijenhuis (Reisbureau Woerden) zeggen dat hij alle Staten heeft gezien. De laatste, Hawaii, werd onlangs bezocht. Een gesprek over eindeloze wegen, de kracht van persoonlijk advies en waarom Amerika ondanks alles een onweerstaanbare bestemming blijft.



Foto: Jolanda en Jan Nijenhuis.

Voor Jan begon de liefde voor Amerika op de motor. Hij huurde ooit samen met een vriend een Harley Davidson in Phoenix, Arizona. “Thuis reden we een veel lichtere Honda. We wilden dat gewoon eens een keer proberen.” Maar als mannen iets leuk vinden, dan maken ze er vaak een traditie van. Ze gingen jaar op jaar terug om er te kunnen motorrijden. Vanaf Los Angeles, San Francisco en Denver via Route 66 van Chicago naar Santa Monica te gaan. “We zijn ook een keer vanuit Amerika helemaal naar Baja California in Mexico gereden, omdat we dachten dat daar het beroemde Hotel California van de Eagles stond. We hebben het uiteindelijk niet gehaald, want we hadden ons vergist in de afstand. Maar zulke avonturen maken het juist zo leuk. Bijna allemaal heb ik ze op de motor gedaan. Alleen Alaska en Hawaii niet, dat was logistiek wat ingewikkelder. Maar verder: eindeloze wegen, stoffige dorpen, kerels met hoeden, heerlijk. Ik heb nu alle Staten gehad. Alaska, de diepe zuidelijke staten, de oostkust, het Middenwesten, en sinds kort dus Hawaii. Niet allemaal even uitgebreid, maar ik ben overal geweest.”

Verliefd op de variatie

Wat maken de VS voor Jan zo bijzonder? “Het is het contrast. Je rijdt van het liberale noordoosten naar het conservatieve zuiden; van het rijke Connecticut naar het armere Mississippi, en overal zijn mensen gastvrij en open. Soms hoor je veel over het politieke klimaat, maar als toerist merk je daar nauwelijks iets van.” Hij benadrukt dat Amerikanen over het algemeen vriendelijk en geïnteresseerd zijn. “Als mensen merken dat je uit Europa komt, raken ze met je aan de praat. Niemand die je de les leest. Integendeel zelfs, ze schamen zich eerder voor wat er in de huidige politiek gebeurt. Ik heb een keer in Mississippi een leuk gesprek gehad met een paar locals aan een bar. Hoewel Mississippi een arme Staat is, zijn ze daar terecht trots op hun cultuur en op hun gastvrijheid. Wat ik ook indrukwekkend vind: je kunt het ene moment in een miljoenenstad zijn en een dag later in een verlaten natuurgebied waar je urenlang niemand tegenkomt. Dat soort contrasten vind je nergens anders.”

Persoonlijk Amerika-advies

Jan begon met zijn reisbureau in 1994, en daarmee ook met het aanbieden van reizen naar de VS. “Ik was zo enthousiast over Amerika en ging er zelf minstens een keer per jaar heen dat de mensen je vanzelf weten te vinden. Ze komen overal vandaan: uit Twente, Limburg, Groningen.” Een aparte Amerika-website heeft hij niet meer. “We hadden er ooit een, maar ik merkte dat het niets toevoegt. Ik wil persoonlijk contact, geen prijsvergelijkingen per e-mail. Mensen die echt geïnteresseerd zijn, mogen langskomen of bellen. Dan stel je samen wat moois samen, wat wij vaak zelf doen. Dat levert een hogere marge op, en dat is uiteindelijk belangrijker dan veel omzet, want van omzet kun je niet eten.”

Vertekend beeld

Volgens Jan laten sommige mensen zich afschrikken door berichtgeving over strengere controles of politieke onrust in de VS. “Op een feestje hoor je dan mensen zeggen dat je weer terug naar Nederland wordt gestuurd als je eenmaal in Amerika bent aangekomen. Maar als je je ESTA en paspoort op orde hebt, is er helemaal niks aan de hand.” Zijn laatste rondreis door de VS, via Los Angeles en Seattle naar Hawaii, verliep dan ook zonder problemen. Het beeld dat je als toerist snel in de problemen komt als je Amerika in wil, klopt echt niet. Op Hawaii werden we door iedereen begroet met een glimlach. Je bent er geen nummer en als je vertelt dat je al in alle andere staten bent geweest, willen mensen alles van je weten. Ze vinden het fascinerend. Mensen zijn nieuwsgierig. Ze willen weten waarom je hun staat bezoekt, wat je van de VS vindt, hoe het in Nederland is. Dat maakt het reizen door Amerika zo menselijk. Je ontmoet overal mensen die een praatje willen maken.”

Tips uit ervaring

Wat raadt hij collega’s aan die twijfelende klanten hebben? Jan: “Spreek uit ervaring. Als je zelf weet hoe het is, kun je je klanten beter geruststellen. En geef praktische tips mee, zoals het huren van een auto, het kopen een simpele koelbox voor drankjes en ontbijtspullen. Dat scheelt enorm veel geld. En als je een condo boekt met keuken, dan hoef je niet elke avond uit eten te gaan. Ja, Amerika is duurder dan voorheen, maar de dollar is ook weer wat gunstiger en met slimme keuzes kom je een heel eind. Je kunt het jezelf ook gemakkelijk maken. In veel supermarkten kun je lekkere yoghurt, fruit en muesli kopen en zo heb je een prima ontbijt. Wij nemen ook altijd een koelbox mee in de auto. IJs haal je overal, dat scheelt zoveel.”

Hawaii als kers op de taart

Zijn laatst bezochte staat, Hawaii, bleek een verrassend hoogtepunt. “Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het is er schitterend. Zoveel bloemen, bomen en planten én walvissen! Op Maui konden we vanaf het strand, de walvissen elke dag zien springen in de zee. Onderweg kom je bijna niemand tegen, en ondertussen zie je alleen maar bloemen, groene natuur en heb je prachtig uitzicht op de zee. Ik heb veel van de wereld gezien, maar dit is echt uniek.” Ook het vulkanische landschap op Big Island maakte indruk op hem. “Toen wij er waren, was er net een vulkaanuitbarsting. We zagen dan ook rook en vuur, heel indrukwekkend.” Natuurlijk stond Jan ook even stil op Waikiki Beach in Honolulu om naar de surfers te kijken.

Waarom de Verenigde Staten?

Wat is volgens Jan het mooie van reizen door de VS? “Je kunt het elke keer anders invullen. Wil je natuur? Ga dan naar Utah, Wyoming of Montana. Wil je cultuur? Dan zijn steden als New Orleans, Boston of Chicago fantastisch. En voor wie van muziek houdt, is Nashville of Memphis een must. Je hebt nationale parken, maar ook onbekende plekjes. In South Dakota kwamen we eens terecht op een klein plattelandsevenement, waar mensen met tractors en countrymuziek de dag vierden. Dat soort dingen herinner je je voor altijd. Het is een bestemming waar alles samenkomt: cultuur, natuur en mensen. Als je het eenmaal hebt meegemaakt, wil je altijd terug. Ik zeg weleens: Amerika is geen bestemming, het is een verslaving. Elke keer denk je dat je het hebt gezien, en dan ontdek je toch weer iets nieuws. Dat houdt nooit op.”

