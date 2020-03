“In deze situatie moet je niet egoïstisch zijn”

“Als je naar de hele situatie kijkt word je er natuurlijk moedeloos van, daarom zorgen we bij EURAM ervoor dat we alles heel projectmatig aanpakken”, laat Vincent Hekkert (Business Development Director bij EURAM) weten aan TravelPro. “We hebben gisteren 115 gesprekken gehad met klanten en voor alle reizen tot en met 12 april een passende oplossing gemaakt. Iedereen is daar zeer tevreden over. Nu is het voor ons kijken wat er gebeurt met de situatie na 12 april en daar op het juiste moment op anticiperen.”

“We hebben te maken met heel veel stakeholders; onze leveranciers, onze klanten, wij zelf en uiteraard de ontwikkelingen in de reisbranche. Bij elke beslissing die we nemen proberen we naar samenwerking te zoeken. De pijn zo eerlijk mogelijk verdelen. In dit soort situaties moet je niet egoïstisch zijn. We hebben op dit moment twee keer per dag een ‘corona conference call’ met het hele team om alle urgente zaken te bespreken. We hebben een enorme lange lijst met vertrekken tot en met 12 april, voor zowel de Nederlandse, Franse als Belgische markt. Als Business Development Managers zijn we al die klanten één-voor-één aan het bellen om voor een passende oplossing te zorgen. Soms zijn dat bijna therapeutische gesprekken, mensen willen hun verhaal kwijt. De uitkomst van die gesprekken communiceren we met ons support-team die zorgdraagt voor de uitvoering daarvan. Al met al raakt het ons bij EURAM om te zien hoe solidair de reiswereld is. ”

Omboekingen

“Er is enorm veel begrip voor de situatie en mensen zijn blij met de voorstellen die wij doen. Voor ons is ook belangrijk dat we naast het contact met de individuele reisprofessionals ook contact houden met de beslissingsnemers. Op die manier kunnen we elkaar op de hoogte houden en de beslissingen die we nemen goed uitleggen. We zien heel veel omboekingen op dit moment binnenkomen, ook al voor reizen in juni en daar maak ik mij wel een beetje zorgen over. Zelfs reizen in september worden al omgeboekt, laten we hopen dat we die wel gewoon kunnen uitvoeren.”

Reservepot

“EURAM is in deze situatie direct goed gaan kijken naar de kosten. Voor onze Belgische medewerkers hebben we direct arbeidstijdverkorting aan kunnen vragen. We hebben al die jaren hard gewerkt en daardoor een mooie reservepot kunnen opbouwen en daar kunnen we nu gebruik van maken. We volgen nauwlettend wat de Belgische overheid doet en sinds vandaag is daar ook de voucher goedgekeurd en echt een wet geworden in België”

Hart onder de riem

Op de Facebookpagina van EURAM heeft Vincent zojuist een video geplaatst om iedereen in de reisbranche een hart onder de riem te steken. Deze deze delen wij uiteraard graag.

