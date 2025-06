Jos Beltman is dinsdag jl. op 73-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden. Beltman was jarenlang het gezicht van treinreisspecialist Incento (nu Destin Treinreizen, red.).

“Incento is een kindje van mijzelf geworden en daar kan ik moeilijk afstand van nemen”, zo liet hij in een interview met Travelpro weten voorafgaand zijn pensionering in 2019. Na zijn pensionering bleef hij als adviseur actief voor Incento. Daarover zei Beltman destijds met een lach: “Er staat nu ‘senior advisor’ op mijn kaartje. Ze kunnen grof misbruik van me maken.”

Voordat hij in 1984 bij Incento begon, werkte hij onder meer zes jaar bij Arke Reizen/TUI. Incento werd op 1 november 1971 opgericht door Tom Posch en in 1983 overgenomen door Carl J. Gerkens. Inmiddels maakt het bedrijf deel uit van de Destin Travel Group. Onder leiding van Beltman groeide Incento destijds uit tot een toonaangevende specialist in luxe treinreizen, wereldwijd.

Tijdens het interview in 2019 met Travelpro in het Spoorwegmuseum liet hij over zijn pensioen weten: “Ik denk dat het nu een mooie tijd is om te ‘stoppen’. Het bedrijf is hartstikke gezond. Ik heb altijd tegen Carl (Gerkens, voormalig eigenaar van Incento, red) gezegd dat ik graag rond mijn 65e de vrijheid wilde om te stoppen. Cees van Pelt was in onze ogen, met zijn familiebedrijf (FST Group, red.), in tegenstelling tot enkele grote touroperators de beste garantie voor de toekomst van Incento. Cees en zijn familie geloven namelijk in specialismen en het behoud van de eigen identiteit. Die twee elementen hebben Carl en mij overtuigd dat het een goede deal was. Iedereen die bij ons werkt, heeft het enorm naar zijn zin. Dan is er geen mooier moment om afscheid te nemen.”

De uitvaart is aanstaande maandag in besloten kring. Zondag is er de mogelijkheid om van 14.00 tot 14.45 uur te condoleren en afscheid van Jos te nemen in Crematorium De Omarming te Zutphen.

Lees hieronder het interview met Jos Beltman uit 2019 terug.