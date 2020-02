Inschrijven Sambasso Roadshow mogelijk: dit jaar inclusief diner en leuke prijzen

De Sambasso Roadshow zal binnenkort neerstrijken in Leende, Zwolle en Rijswijk. Naast korte presentaties van de deelnemende leveranciers, worden deelnemers ook een gezellig diner en drankje aangeboden en maken deelnemers kans op het winnen van leuke prijzen.

Inschrijven voor de Sambasso Roadshow is inmiddels mogelijk. De roadshow zal plaatsvinden op 24 maart in het Fletcher Hotel Jagerhorst in Leende, 31 maart op het kantoor van Fly to the West in Zwolle en op 7 april bij Rondreisshop in Rijswijk. Via deze link vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Voor alle drie dagen gelden de volgende tijden:

17:00 uur Ontvangst

17.45 uur Dinner

18.30 uur Plenaire Sambasso sessie

19:00 uur Start presentaties

21:45 uur Prijsuitreikingen

Let op! Er geldt een no show fee van €40 bij afzeggingen binnen 36 uur voor aanvang van de Roadshow en bij no shows (in verband met de catering).

