De inschrijving voor het jaarlijkse ANVR-congres is geopend. Dit jaar vindt het congres plaats in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, van 13 tot en met 16 november. Met het thema ‘Connecting continents, businesses and people’ staat ontmoeting, samenwerking en verbinding centraal.

Het vierdaagse evenement belooft een gevarieerd programma, waarin inspirerende sprekers, netwerken en lokale beleving samenkomen. Naast het officiële congresprogramma is er volop ruimte om Rabat en de bredere regio te verkennen. Deelnemers kunnen deelnemen aan één van vier dagexcursies per trein naar Tanger (per hogesnelheidslijn), Meknes, Fez of Casablanca.

“We zijn bijzonder trots op het programma dat we samen met onze Marokkaanse partners hebben samengesteld,” zegt ANVR-directeur Frank Radstake. “Rabat presenteert zich tijdens het congres op haar best, en het Fairmont hotel – met uitzicht op de historische Kasbah – biedt een setting van luxe en gastvrijheid.”

Tijdens het congres maken deelnemers gratis gebruik van de eSIM-service van Hubby. Ook keert de congres-app terug, evenals de dagelijkse berichtenservice – dit jaar in handen van Travelia. Inschrijven kan via de congreswebsite www.anvrcongres2025.nl. ANVR-leden en businesspartners die zich vóór 30 juni aanmelden, profiteren van het voordelige early bird-tarief.