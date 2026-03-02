Terwijl de spanningen in het Midden-Oosten aanhouden, rijst de vraag wat dit betekent voor ITB Berlin. De beurs benadrukt tegenover Travelpro dat het welzijn van haar medewerkers, exposanten en bezoekers de hoogste prioriteit heeft en wijst op het belang van dialoog en zakelijke continuïteit. De beurs speelt in op de geopolitieke ontwikkelingen door er in het congresprogramma aandacht aan te besteden.

‘Tot nu toe heeft alleen Israël geannuleerd. Veel exposanten uit de getroffen regio’s hebben kantoren, agentschappen of vertegenwoordigingen in Europa en sturen vertegenwoordigers naar Berlijn om hun aanwezigheid ter plaatse te waarborgen’, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten aan Travelpro.

Veiligheid op de beurs

Gevraagd of er extra aandacht is voor veiligheid op de beurs, laat de woordvoerder weten: ‘Het welzijn van onze medewerkers, exposanten en bezoekers heeft de hoogste prioriteit. Uiteraard nemen wij deze situatie zeer serieus en bereiden wij ons voor op mogelijke risico’s en scenario’s. Wij staan in nauw contact met de lokale autoriteiten. Om veiligheidsredenen kunnen wij geen details delen over de beveiligingsplannen. Wel kunnen wij bevestigen dat de veiligheidsplannen voortdurend worden bijgewerkt in lijn met de risico’s die de huidige situatie met zich meebrengt, zodat wij indien nodig met de vereiste maatregelen kunnen reageren.’

Persoonlijke dialoog

‘ITB Berlin is een belangrijk platform voor directe uitwisseling en zakelijke ontwikkeling, vooral in tijden van internationale spanningen’, aldus de woordvoerder. ‘Persoonlijke dialoog helpt om open vragen te verduidelijken en het vertrouwen in bestaande zakelijke relaties te versterken, met name in de huidige situatie.’

Voormalig minister spreekt

De beurs speelt ook in op de actuele situatie in het Midden-Oosten. Dat doet de beurs middels meerdere sessies. Zo spreekt morgen (dinsdag 3 maart, red.) Joschka Fischer, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland van 12:45 tot 13:15 uur in Hal 7.1a (Orange Stage). Onderwerp van zijn sessie: geopolitieke verschuivingen en de opkomst van een nieuwe wereldorde: strategische implicaties voor toerisme.

Polycrisis

Later op de dag is er een sessie van 14:35 tot 15:15 uur (in Hal 7.1a | Zaal 100) met als thema ‘Het begrip polycrisis in reizen’. Over deze sessie schrijft de ITB: ‘De reisindustrie wordt geconfronteerd met een ‘polycrisis’, waarin klimaatverandering, geopolitiek en economische risico’s elkaar wederzijds versterken. Dit panel onderzoekt de impact die verder reikt dan puur crisismanagement, vanuit het perspectief van consumenten, beleidsmakers en de samenleving. We bespreken hoe reizigers omgaan met onzekerheid, hoe overheden reageren op een gefragmenteerde wereld en welke effecten dit heeft op werknemers en lokale gemeenschappen. Verken samen met ons strategieën voor een veerkrachtiger toeristisch ecosysteem.’

6.000 exposanten uit meer dan 160 landen

De dag voor de start van ITB Berlin 2026 richt de wereldwijde reisbranche zich drie dagen lang op de Duitse hoofdstad. Van 3 tot en met 5 maart, op haar zestigste jubileum, brengt ’s werelds toonaangevende B2B-reisbeurs bijna 6.000 exposanten uit meer dan 160 landen samen. Hiermee onderstreept de beurs haar rol als belangrijkste platform voor internationale dialoog, economische vooruitzichten en strategische vraagstukken rond de toekomst van het toerisme.

Sinds de oprichting in 1966 is ITB Berlin uitgegroeid van een kleine vakbeurs tot een wereldwijd platform voor de toeristische sector in strategisch belangrijke markten. Het ITB-portfolio omvat nu vijf evenementen in Europa, Azië en Amerika, waarmee internationale netwerken worden bevorderd en zakelijke activiteiten in de gehele toeristische waardeketen worden gestimuleerd. De jubileumeditie staat voor een vorm van toerisme die groei, innovatie en verantwoordelijkheid combineert. Het schuwt mondiale vraagstukken niet, maar betrekt ze juist bij de dialoog. Gezien de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten onderhoudt ITB Berlin nauw contact met haar internationale partners en exposanten en volgt de situatie continu.

60 jaar

‘Al 60 jaar is ITB Berlin dé plek waar de internationale reisbranche samenkomt om markten te leren kennen, trends te signaleren en zaken te doen. Hier worden partnerschappen gesmeed, contracten onderhandeld en strategische allianties gesloten. Juist in tijden van wereldwijde uitdagingen hebben we platforms nodig die economische kracht, innovatie en verantwoordelijkheid combineren’, aldus dr. Mario Tobias, CEO van Messe Berlin.

