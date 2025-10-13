Bij Afrika denk je vaak als eerste aan een safari, en dat is precies waar we het in deze special over gaan hebben. Want hoe ziet een typische safaridag eruit en wat kun je per bestemming verwachten? We laten de experts aan het woord.

Ethan-Rory van de Vrande (Junior Productmanager bij Sawadee Reizen) is enthousiast om meer te vertellen over het nieuwe aanbod van Sawadee Reizen, waaronder een nieuwe rondreis door Kenia en Tanzania.

Ethan-Rory: “Niet één, maar twee nieuwe reizen: de negentiendaagse Kenia- en Tanzania-hotel/lodge-reis en onze 22-daagse Kenia-, Tanzania- en Zanzibar-hotel/lodge-reis. Dit zijn reizen waarbij je het ruige van Afrika kunt ervaren, maar aan het eind van elke dag wel kunt neerploffen in een volwaardig bed, bijvoorbeeld midden in de Serengeti. Tijdens de reizen ga je op zoek naar de Big Five en verken je de meest indrukwekkende parken die in deze landen te vinden zijn. Je maakt kennis met lokale stammen en sluit de reis bij de 22-daagse variant af op Zanzibar. Bij de negentiendaagse reis ga je nog op zoek naar kuddes olifanten met de Kilimanjaro op de achtergrond in het Amboseli National Park.”

Waarom is er gekozen voor deze nieuwe reizen?

“Reizen door Kenia en Tanzania kunnen best pittig zijn. Zijn het niet de wegen in de nationale parken, dan zijn het wel de onvoorziene omstandigheden die je in Afrika tegen kunt komen. Kamperen in de parken is een geweldige ervaring, maar ook een factor die de toch al pittige reizen nog zwaarder maakt. We zagen dat er bij zowel jonge als oudere reizigers de behoefte was om deze landen op een iets luxere manier te verkennen. Deze hotel/lodge-reizen bieden hen de perfecte uitkomst.”

Hoe ziet een dag tijdens een Sawadee-safari eruit?

“Vroeg uit de veren! Rond de klok van zes uur gaat de wekker, trek je de batterij van je camera uit de oplader, ga je gezamenlijk ontbijten en stap je vlak voor zonsopgang in de stoere safaritruck. Vervolgens ga je een dagdeel of een hele dag op zoek naar het mooiste wild. De reisbegeleider ziet een hele hoop, maar het meeste spot je zelf. Van zebra’s die aan het grazen zijn tot giraffen die de weg oversteken, olifanten die met hun slurf bomen omverduwen of leeuwen die liggen te luieren: je weet nooit wat je tegenkomt, en juist dat maakt het zo indrukwekkend. Na tien olifanten ben je nog steeds onder de indruk van hun grootte, of hoe schattig de kleintjes zijn. En het zien van katachtigen blijft een indrukwekkende ervaring. Na een dag vol spotten, héél véél foto’s maken en een gezellig diner ga je voldaan terug naar je lodge en begin je alvast je foto’s uit te zoeken, voordat je weer vroeg onder de wol gaat. Want de volgende dag gaan we weer op pad.”

Welke nationale parken en reservaten staan standaard op het programma, en waarom juist die?

“Samburu, Nakuru, Serengeti en de Ngorongoro-krater: dit zijn dé parken die je moet bezoeken als je naar Kenia en Tanzania reist. Elk park blinkt uit op zijn eigen unieke manier. Samburu vanwege de aride droge vlaktes met prachtige rotsformaties door het hele park. Nakuru door de ligging aan het meer en doordat het, naast neushoorns en buffels, ook heel veel vogels herbergt. De Serengeti vanwege de uitgestrekte vlaktes die eindeloos lijken te zijn, net zoals het aantal dieren dat hier leeft. En dan de unieke Ngorongoro-krater, die een enorme diversiteit kent in een relatief klein gebied, omringd door gigantische kraterranden. Stuk voor stuk zijn deze parken uniek.”

Zijn er specifieke seizoenen die ideaal zijn om deze gebieden te bezoeken?

“Omdat je tijdens de hotel/lodge-reizen niet hoeft te kamperen, is er een veel breder seizoen waarin je kunt reizen, omdat je minder te maken hebt met de elementen die het kamperen kunnen beperken. Máár, ongeacht of je gaat kamperen of niet: tussen juli en oktober is dé periode om daar naartoe te reizen. Je hebt dan een goede kans om de grote migratie te treffen tijdens je gamedrive, en dus duizenden gnoes en zebra’s, en de leeuwen tegen te komen terwijl ze van het ene gebied naar het volgende trekken, op zoek naar voedsel. Zoveel dieren heb je nog nooit bij elkaar gezien. Omdat het klimaat in de regio redelijk stabiel is, heb je alleen te maken met de regentijd en de droge tijd. Als je de regentijd vermijdt, kun je de rest van het jaar prachtig door deze landen reizen.”

Je bent net terug van deze reis. Hoe heb je deze reis beleefd?

“Waanzinnig! Ik ben eerder al eens in Zuid-Afrika geweest en heb daar de nodige gamedrives gemaakt, maar Kenia en Tanzania zijn echt de overtreffende trap qua indrukwekkend wildlife en prachtige omgevingen. Ook de vriendelijkheid van de mensen en de diversiteit van de parken hebben ervoor gezorgd dat ik dag na dag opnieuw met veel plezier het volgende stukje van deze landen verkende.”

Wat was het hoogtepunt?

“Dat was één van de eerste gamedrives in het Samburu National Park. Dit is een park met prachtige rotsformaties die indrukwekkende backdrops creëren, en héél véél dieren. Aan het einde van de dag, vlak voordat we terugreden naar onze lodge die midden in het park lag, troffen we bij zonsondergang een olifantenfamilie. De zonsondergang liet het park prachtig rood gloeien, wat het moment extra bijzonder maakte. Het was zó indrukwekkend om te zien en gaf echt dat pure Afrika-gevoel. Een ervaring om nooit meer te vergeten.”

Welke rol spelen lokale gidsen en chauffeurs in de beleving van de groepsrondreizen?

“Een enorm belangrijke. Zelf was ik op reis met een lokale reisbegeleider, en elke keer dat hij de bus inkwam, riep hij ‘jambo jambo’ en vertelde vervolgens iets over zijn land. Met zijn eindeloze kennis over de parken, dieren en lokale gebruiken krijg je echt mee hoe het is om daar te leven. Hoewel je met de chauffeur wat minder contact hebt, is hij zeker niet minder belangrijk. Het verkeer in Afrika is enorm chaotisch, dus ervoor zorgen dat je veilig en wel weer op de volgende bestemming komt, is echt een prestatie. En dat altijd met een lach op zijn gezicht.”

Hoe zorgt Sawadee ervoor dat groepsreizen toch persoonlijk aanvoelen?

“Dit doen we door in alle stappen van het boekingsproces verbonden te zijn met onze reizigers. Wanneer klanten bellen, krijgen ze binnen een paar minuten een persoon aan de lijn die hen helpt met alle vragen, of je krijgt een echt persoon op de chat in plaats van een robot die je helpt bij het uitzoeken van de beste reis voor jou. Ook als er iets is tijdens de reis, nemen we altijd persoonlijk contact op. En als er toch iets niet helemaal bevalt, proberen we met een persoonlijke touch ervoor te zorgen dat reizigers positief terugkijken op een mooie reis met een leuke groep.”

Als je Kenia en Tanzania naast elkaar zet: wat zijn de grootste verschillen in landschap, wildlife en beleving?

“Kenia kenmerkt zich vooral door de diversiteit van de nationale parken: geen park is qua omgeving, dieren en feeling hetzelfde. Tanzania biedt doorgaans een grotere kans om indrukwekkende dieren tegen te komen, omdat de parken uitgestrekter en eindelozer aanvoelen dan in Kenia.”

Zijn er specifieke highlights in elk land die absoluut niet gemist mogen worden?

“De nationale parken. Het klinkt misschien cliché, maar het is wel echt zo. Wie een reis door Kenia en Tanzania maakt, doet dit om het indrukwekkende wildlife te zien. Dan mag een bezoek aan de Serengeti, Samburu, Nakuru en alle andere nationale parken niet ontbreken.”

Zijn er bepaalde trends in de vraag naar groepsreizen naar Kenia en Tanzania die je nu ziet?

“We zien dat Kenia en Tanzania ontzettend populair zijn, en dat mensen heel graag de Big Five willen afstrepen van hun bucketlist. Daarnaast is er de behoefte om op een comfortabele manier deze landen te verkennen, voor mensen die niet echt weg zijn van kamperen. Maar ook dat is in voorgaande antwoorden al voldoende toegelicht.”