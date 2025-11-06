TUI benoemt Jordi Bonouvrié als nieuwe Manager Franchise TUI at Home, Anke van Doveren gaat TUI binnenkort verlaten.

Anke heeft in goed overleg besloten om haar loopbaan buiten TUI voort te zetten en laat haar werkzaamheden vanaf 1 februari in vertrouwde handen achter. De komende tijd zal zij haar opvolger Jordi Bonouvrié, inwerken. Jordi komt van TUI intern en is nu werkzaam bij TUI Customer Experience en Quality Management.

Anke heeft diverse rollen gehad binnen TUI en Kras. Ze is de afgelopen jaren vooral bezig geweest met het aanbod van Tours voor Kras en daarna TUI, zowel op lokaal niveau als voor TUI Group. In november 2023 maakte zij de overstap naar TUI at Home. Een rol die zij met veel verve en plezier vervulde.

Jordi werkt al tien jaar bij TUI in diverse functies. Eerder waren dat rollen binnen de airline, bij inflights services en customer experience. Sinds een ruime drie jaar is hij Team Lead Customer Experience & Quality Management voor TUI Nederland en België. Met zijn enthousiasme en kennis over klantgerichtheid is hij een uitstekende kandidaat om de TUI at Home organisatie nog verder te brengen.