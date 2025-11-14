“Ik hoop oprecht dat dit bezoek (het ANVR-Congres in Rabat, red.) bijdraagt aan de verandering van het beeld dat Nederlanders van Marokko hebben en dat we samen als reissector de schoonheid en kracht van dit land kunnen laten zien”, dat zei Arjan Kers (voorzitter ANVR en directeur TUI BeNE) tijdens de openingsdag van het ANVR-Congres in Rabat (Marokko).

“In Nederland heeft Marokko jammer genoeg nog niet een imago dat het verdient als prachtig vakantieland”, aldus Kers, die Ahmed Aboutaleb op het congres vroeg naar tips tijdens de presentatie van de voormalig burgemeester van Rotterdam. Aboutaleb: “Ik zie nauwelijks publiciteit van de Marokkaanse toeristische sector in Nederland. Je kan bijvoorbeeld bekende Marokkaanse Nederlanders daarin een rol geven. Daar pas ik zelf wat minder in. Maar het imago doorbreken, dat kost heel veel tijd. En dat moet je dus ook lang vol willen volhouden. Tegelijkertijd moet de sector zelf, de carriers en de reisbedrijven ook goed van zich laten horen en zich niet teveel aantrekken van de ‘megafoon’ waar Marokko zo’n last van heeft.”

Enorme gastvrijheid

“Het thema van dit jaar; connecting people, connecting continents, connecting worlds. Het opbreken van grenzen, het bouwen van bruggen en het versterken van wederzijds begrip”, aldus Kers. “Ikzelf heb Marokko al verschillende keren mogen bezoeken, hoewel ik nog nooit in Rabat ben geweest, maar telkens weer verwonderde ik me over de enorme gastvrijheid van de Marokkaanse mensen. Hun warmte, hun openheid en hun trots zijn elke keer als ik hier kom echt inspirerend.”

Trotse momenten

Aboutaleb moedige ook aan om in te spelen op de evenementen die eraan komen in Marokko, zoals de Afrika Cup eind van dit jaar waarmee het land volop in de spotlights komt te staan. Ook het WK voetbal in 2030 is volgens hem zo’n moment. “Ik denk dat het goed is wanneer reisbedrijven samen dit soort mogelijkheden aangrijpen om te kijken hoe je er gezamenlijk je schouders onder kunt zetten. Het zal een tijdje duren, maar ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om Marokko een goed imago te bezorgen als vakantiebestemming.”