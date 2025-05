De KLM Groep heeft in het eerste kwartaal van 2025 een omzet geboekt van €2,9 miljard. Dat is 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies kwam uit op €199 miljoen, flink minder dan de €290 miljoen verlies een jaar eerder.

Die verbetering komt vooral door een stabielere operatie, betere inzet van de vliegtuigen en de eerste resultaten van het besparingsprogramma dat in oktober 2024 werd aangekondigd. Daarin wil KLM in totaal €450 miljoen besparen, onder meer door het schrappen van 250 kantoorbanen en het verhogen van de productiviteit.

Focus

“Afgelopen oktober kondigden we maatregelen aan om onze financiële prestaties structureel te verbeteren. De eerste resultaten hiervan worden nu zichtbaar, maar we zijn er nog lang niet. Daarom blijven we focus houden op kostenbesparingen. Operationeel hadden we een goed kwartaal met veel minder annuleringen en de beste vertrekpunctualiteit van de afgelopen twee jaar. Dat is een goede prestatie, met positieve gevolgen voor onze klanten en onze inkomsten”, zegt CEO Marjan Rintel.

Onder druk

Ook financieel directeur Bas Brouns wijst op het belang van kostenbeheersing: “We verwachten dat de positieve impact van de maatregelen verder toeneemt naarmate het jaar vordert. Dat is ook nodig, want ondanks de omzetgroei staat de winstgevendheid onder druk door onder meer stijgende kosten van materieel, personeel en havengelden. Ook de geopolitieke onzekerheid benadrukt de noodzaak van kostenbeheersing en efficiëntie, aangezien de gevolgen voor vervoer, de toeleveringsketen en vracht nog onduidelijk zijn.”

Nieuw

KLM kon de beschikbare capaciteit beter benutten en sloot een overeenkomst met de Vereniging van Verkeersvliegers over een hogere inzet van piloten tot april 2026. In het eerste kwartaal werden drie nieuwe Airbus A321neo’s aan de vloot toegevoegd en gingen de eerste vluchten naar Ljubljana en Exeter van start. Ook begon KLM met de bouw van een nieuw trainingscentrum voor piloten.

Bij Transavia stegen de inkomsten, maar de kosten namen daar nog sterker toe. De bedrijfsonderdelen Cargo, Engineering & Maintenance en Passage presteerden volgens verwachting.