KLM Holidays live: ook voor reisagenten

KLM heeft in samenwerking met Airtrade en partners KLM Holidays vandaag live gezet en daarmee KLM Package Deals omgedoopt tot KLM Holidays. Ook reisagenten kunnen via KLM Holidays volledige pakketreizen boeken, waaronder stedentrips, strandvakanties, fly & drives en familievakanties binnen en buiten Europa inclusief transfer, autohuur, enzovoorts.

De plannen voor KLM Holidays waren er al langer. Er lagen al plannen om KLM Holidays vorig jaar te lanceren.Zowel tijdens de lancering van Transavia Holidays als na het nieuws dat KLM een meerderheidsbelang nam in Airtrade werd er fel gereageerd vanuit de reissector. Wie een KLM Holidays pakketreis boekt, sluit een overeenkomst af met Airtrade. “Airtrade is als organisatie aangesloten bij de ANVR en SGR en het Calamiteitenfonds, wat garantie geeft op een goed verzekerde reis”, zo staat te lezen op KLM Holidays.

Het strategisch belang dat KLM in Airtrade heeft genomen, werkt voor KLM als een katalysator bij het verder ontwikkelen van drie belangrijke pijlers. Eén hiervan is het verder uitrollen van KLM Package Deals. “We willen een toonaangevende touroperator worden in Nederland en wellicht ook in andere markten”, liet Harm Kreulen (directeur KLM Nederland) samen met Jeroen Martron (CEO Airtrade) begin dit jaar al in een toelichting aan TravMagazine weten.

TravelPro is benieuwd naar reacties uit de branche op de lancering van KLM Holidays. Mail redactie@travelpro.nl.

Reisagenten

Consumenten kunnen al sinds 2014 op klm.nl een pakketreis samenstellen. Dat blijft uiteraard zo met KLM Holidays. Wie liever via een tussenpersoon boekt, heeft die mogelijkheid nu ook. KLM Holidays is vanaf vandaag namelijk toegankelijk voor reisadviseurs, via een eigen login. Dit geldt voor alle pakketreizen waarbij de vluchten door KLM of partners worden uitgevoerd, met uitzondering van Transavia. De prijzen zijn voor consumenten en de reisbranche hetzelfde. Agenten verdienen een aantrekkelijke commissie per verkochte pakketreis, zonder ingewikkelde contracten of verdienmodellen.

“Juist nu is het belangrijk dat we als reisbranche samenwerken om de consument het vertrouwen in reizen terug te geven. Reisagenten en ZRA’s kunnen met KLM Holidays hun klanten tegelijkertijd het gemak van een pakketreis én de flexibiliteit van maatwerk bieden. Een pakketreis geboekt via KLM Holidays biedt de vakantieganger zekerheid in de vorm van de uitgebreide hygiënemaatregelen aan boord, het feit dat KLM al jaren een betrouwbare reispartner is van de reisbranche en de tijdelijke geld-terug-garantie. Mooi is ook dat we voor alle vluchten van KLM en partners in de pakketreis de CO 2 -uitstoot compenseren”, zo laat Harm Kreulen (directeur KLM Nederland) weten in een eerste reactie.

Extra flexibiliteit

KLM laat weten dat haar boekingsbeleid voor KLM Holidays tijdelijk extra flexibiliteit biedt. “Krijgt u bijvoorbeeld op een later moment bedenkingen over uw reis? Dan kunt u uw boeking annuleren en ontvangt u uw geld terug. Ongeacht de reden. Dit kan tot 21 dagen voor vertrek”, zo laat de airline weten op haar website.

Compensatie CO2-uitstoot

Met het Fly Responsibly programma zegt KLM zich maximaal in te spannen om de luchtvaart duurzamer te maken. “Wil jij ook je steentje bijdragen? Via ons CO2ZERO-programma kun je voor een klein bedrag je persoonlijke aandeel in de CO2-uitstoot van je vlucht compenseren. Boek je een complete pakketreis via KLM Holidays? Dan compenseren wij de CO2-uitstoot van je vlucht voor jou. Alle bedragen worden door ons rechtstreeks geïnvesteerd in het CO2OL Tropical Mix herbebossingsproject in Panama.”

Flying Blue

Wie een pakketreis met KLM Holidays boekt, ontvang je Flying Blue Miles op zijn of haar vlucht. Om de Miles te ontvangen hoef je alleen je Flying Blue-nummer in te vullen tijdens het maken van de boeking. De Miles worden vervolgens automatisch bijgeschreven nadat de vlucht heeft plaatsgevonden.

Bluebiz

Naast Flying Blue Miles voor jezelf, is het ook mogelijk blue credits voor je bedrijf te sparen wanneer er wordt geboekt via KLM Holidays. Daarvoor moet tijdens het boeken van een zakenreis het bluebiz-nummer worden vermeld.

Korting via ING en Airmiles

Via onder andere ING en Airmiles geeft KLM korting op reizen die worden geboekt via KLM Holidays. Door het inleveren van Airmiles is het mogelijk om tot €150 korting te krijgen op een pakketreis via KLM Holidays.

USP’s

Als USP’s worden verder genoemd de ‘KLM-kwaliteit’, veilig en vertrouwd (in lijn met de RIVM-richtlijnen en met de zekerheid van SGR-garantie), geld-terug-garantie (ontvang nu tijdelijk je geld terug wanneer je annuleert, ongeacht de reden) en CO2-neutraal (de CO2-uitstoot van je KLM Holidays-vlucht wordt door KLM gecompenseerd).

