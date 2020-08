Transavia: “We begrijpen dat dit wenkbrauwen heeft doen fronsen”

Transavia liet vorige week weten in samenwerking met Airtrade van start te gaan met het verkopen van pakketreizen middels ‘Transavia Holidays’. TravelPro sprak erover met Marcel de Nooijer (CEO Transavia) en Jeroen Martron (CEO Airtrade).

Hoelang hebben jullie deze plannen al?

De Nooijer: “De plannen om meer te doen met de gehele vakantiebeleving bestaan al langer binnen Transavia. Zo’n vijftien jaar geleden zijn de eerste plannen hiervoor uitgewerkt. De introductie van Transavia Holidays stond eerder gepland voor 1 april 2020, maar vanwege de ‘freeze’ door de corona uitbraak, hebben we op het laatste moment deze start uitgesteld. Tijdens de herstart van ons netwerk hebben we gezocht naar een nieuwe lanceerdatum en dat is 11 augustus geworden. De timing in een crisis is lastig. De vraag is dan, wanneer ga je live? Natuurlijk heeft Transavia er begrip voor dat het een lastige situatie is op dit moment voor de gehele reisbranche. Dat geldt ook voor Transavia. Wij verwachten dat deze situatie nog een tijd zo blijft en dan moet je een keuze maken. Wij willen in ieder geval onze passagiers in de tweede helft van het jaar de kans geven om met een vertrouwd gevoel op reis te gaan.”

Kan Airtrade dit er nu wel bij hebben?

Martron: “Het is zelfs een goed moment om juist nu live te gaan. Er wordt natuurlijk minimaal geboekt door alle reisbeperkingen en kunnen we gezamenlijk een klein beetje ervaring opdoen voordat straks, de vraag is wanneer is straks, er weer normaal geboekt gaat worden.”

Kunnen retailers de pakketten ook verkopen en eraan verdienen?

De Nooijer: “ In de beginfase worden de pakketreizen niet verkocht via het reisbureau, maar alleen op de website van Transavia Holidays. Op termijn gaan we onderzoeken of we Transavia Holidays kunnen aanbieden aan retailers.Vanuit de retail ontvangen wij sterke signalen dat er vraag is naar extra diversiteit in het productaanbod. Natuurlijk kunnen retailers wel de pakketreizen via onze website boeken. Eigenlijk op dezelfde wijze ze nu ook doen met losse tickets.”

