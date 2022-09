KLM in een reactie op maatregelen Schiphol: “Teleurstellend”

Deel dit artikel

Schiphol heeft opnieuw aangekondigd verdere beperkingen te zetten op het aantal vertrekkende passagiers tot en met minimaal 31 oktober. “Het is teleurstellend te moeten constateren dat Schiphol deze stappen opnieuw last-minute neemt”, laat KLM weten.

“Deze maatregelen hebben verregaande consequenties voor onze passagiers, collega’s en de nationale en internationale reputatie van Schiphol en daarmee KLM.”

Op dit moment bekijkt KLM wat de gevolgen van de nieuwe beperkingen zijn. Naar verwachting is hierover binnen enkele dagen meer duidelijk. “Daarbij doet KLM haar uiterste best om passagiers die reeds een ticket geboekt hebben ook daadwerkelijk te laten reizen. Passagiers die als gevolg van deze situatie liever later willen reizen, kunnen hun vlucht zonder kosten omboeken”, aldus de airline.

“We verwachten dat er snel en adequaat orde op zaken wordt gesteld op de luchthaven, zodat passagiers en luchtvaartmaatschappijen weten waar ze toe zijn, ook op de langere termijn.”

Author Sharon Evers