Schiphol reduceert op korte termijn capaciteit met 18%

In een online meeting met stakeholders heeft Schiphol vanochtend gemeld dat op korte termijn de capaciteit wat betreft vertrekkende aantallen passagiers met 18% moet worden gereduceerd.

Door de directie van Schiphol is gemeld dat, ondanks alle genomen maatregelen, men er niet in is geslaagd de securitycapaciteit structureel te vergroten. Schiphol gaat wel een meer directe rol nemen in de vergroting van het aantal medewerkers, maar dit lost op korte termijn het probleem niet op. Daarom zal op korte termijn het aantal vertrekkende passagiers met 18% moeten worden gereduceerd. Reeds komend weekend zal er wat moeten gebeuren want voor zaterdag en zondag zijn de aantallen vertrekkende passagiers boven de capaciteit van wat kan worden verwerkt.

Frank Oostdam, directeur ANVR: “Het is echt diep triest dat na 5 maanden van problemen op Schiphol, wij een grote groep klanten moeten gaan melden dat de geboekte zakenreis of vakantie niet door kan gaan. Bedroevend is ook dat Schiphol geen verantwoordelijkheid neemt voor de (gevolg)schade voor reisbedrijven. Wij verkopen immers niet (alleen) een vlucht maar een complete reis. Het is goed dat Benschop de consequenties trekt na deze nieuwe problemen en terugtreedt. Het lost het probleem voor reisbedrijven op korte termijn natuurlijk niet op.”

Het is nu nog niet duidelijk wat dit concreet voor geboekte reizen de komende dagen/weken gaat betekenen. Dit wordt in de komende dagen verder uitgewerkt. Zodra hierover meer duidelijkheid komt, worden de ANVR-leden asap geïnformeerd.

Author Sharon Evers