KLM past de cabine-indeling van haar intercontinentale vloot aan. Door efficiëntere belading zijn er minder trolleys nodig, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor passagiersstoelen. De aanpassingen gaan vanaf 2027 in.

De Premium Comfort Class wordt fors uitgebreid. Afhankelijk van het type toestel stijgt de capaciteit naar maximaal 40 stoelen. Volgens KLM gaat dit niet ten koste van de beenruimte. “Onze Premium Comfort Class wordt zeer goed gewaardeerd door passagiers en zit vaak vol. Mensen willen reizen, en de vraag naar uniek en luxer reizen neemt toe. Met de aanpassingen die we gaan doen, kunnen we het aantal Premium Comfort-stoelen uitbreiden. Naast dat we de ruimte aan boord optimaal benutten, investeren we tegelijkertijd in een moderner product met meer ruimte voor persoonlijk contact. Zo blijven we vliegen, verbeteren én vernieuwen.”, aldus Paul Terstegge, Executive Vice President Inflight Services KLM.

Extra stoelen in Economy en Business Class

Naast de uitbreiding van Premium Comfort komen er ook extra stoelen in de Economy Class. Op de Boeing 787-9 worden bovendien twee extra stoelen toegevoegd in de World Business Class.

Nieuw serviceconcept

De uitbreiding van stoelen gaat hand in hand met een vernieuwd serviceconcept voor zowel de World Business Class als de Economy Class. Door de werkwijze anders te organiseren, ontstaat er meer ruimte voor persoonlijk contact met passagiers.

Vernieuwing in Economy Class

In de Economy Class wordt een nieuwe serviceformule ingevoerd. Deze richt zich op het sneller serveren van warme maaltijden en het creëren van extra contactmomenten met passagiers. Zo keert ook het welkomstdrankje terug, wat zorgt voor een extra interactiemoment aan boord.

Nieuw servies in World Business Class

In de World Business Class wordt nieuw servies geïntroduceerd, ontworpen door de internationaal bekende Nederlandse designer Marcel Wanders. Daarbij hoort ook een aangepaste presentatie van de maaltijden en KLM onderzoekt de introductie van nieuwe gerechten.

Trots

“Als ontwerper van Nederlandse komaf ben ik trots dat ik wederom de eer heb om voor KLM het servies te ontwerpen. Het is een eigentijds ontwerp, gemaakt van mooi kristal, bone-china, rvs en andere nobele materialen. Natuurlijk ben ik benieuwd hoe de maaltijden eruitzien op de borden en wat passagiers in de World Business Class ervan vinden”, aldus Marcel Wanders.

De komende periode worden de wijzigingen verder uitgewerkt en getest aan boord.