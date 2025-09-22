KLM schrapt komende woensdag (24 september) opnieuw vluchten vanwege een staking van het grondpersoneel. Volgens de airline vallen 119 vluchten uit.



De aankomende staking, de derde op rij, duurt zes uur. De staking begint om 06.00 uur ’s ochtends en duurt tot 12 uur.

Naast de geannuleerde vluchten krijgen circa 70 vluchten een andere vertrektijd later op de woensdag.



De afgelopen twee weken legde het personeel zijn taken ook al twee keer (10 en 17 september) voor kortere tijd neer, respectievelijk twee en vier uur lang. Het grondpersoneel betreft medewerkers die helpen bij inchecken, bagagepersoneel en degenen die vliegtuigen begeleiden op de grond.



Vakbonden FNV en CNV hebben tot de staking opgeroepen. Zij waren samen met drie andere bonden voor grondpersoneel met KLM in gesprek over een nieuwe cao. KLM sloot begin deze maand een akkoord met de drie andere bonden: De Unie, de NVLT (Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici) en VKP (vakbond voor KLM-personeel).



In dat akkoord werd onder andere een loonsverhoging afgesproken van 2,25 procent voor de komende twee jaar. FNV en CNV zijn het niet eens met deze afspraak. Zij willen een hogere compensatie.



Voor volgende week woensdag is opnieuw een staking aangekondigd onder het grondpersoneel. Deze moet acht uur duren. (Foto Unsplash).

