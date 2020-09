KOM IN ACTIE EN TEKEN DE PETITIE!

TravelPro & TravMagazine starten een petitie voor genuanceerde reisadviezen, teken hier: https://www.petities.com/reisadviezen_afstemmen_met_andere_landen_en_eenduidig_systeem_met_nuancering

Onder het motto ‘Reisbranche in geweer tegen reisadviezen’ zijn Travelpro en TravMagazine een petitie gestart voor heldere en genuanceerde reisadviezen. De huidige reisadviezen van Buitenlandse Zaken houden geen rekening met de Nederlandse vakantieganger en het voortbestaan van de reisbranche. De handtekeningen zullen vrijdagmiddag 11 september worden aangeboden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de petitie wordt gevraagd om afstemming van reisadviezen met andere landen en een eenduidig systeem met de nodige nuancering. Hiermee moet worden voorkomen dat hele landen op slot gaan. “Leg aan de vakantieklant maar eens uit waarom je uit Nederland niet naar de Griekse eilanden zou mogen, terwijl Duitsers gewoon op Kreta op vakantie kunnen.”

KOM IN ACTIE

Om aandacht te vragen voor de petitie en de benarde situatie van de reissector wordt vrijdagmiddag 11 september (13.00-15.00 uur) in Den Haag een ludieke actie gehouden. Het is niet de bedoeling een demonstratie te houden. Op de afbeelding hiernaast is te zien in welke regio we deelnemers vragen om zichtbaar te zijn. Deelnemers wordt gevraagd een rolkoffer mee te nemen en daarmee in het centrum van Den Haag rond te lopen. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter. De koffer moet worden voorzien van de afbeelding die met de petitie samenhangt, welke HIER TE DOWNLOADEN IS.

Wij roepen eenieder op om de afbeelding te printen en op de koffer te plakken.

AANMELDEN KAN VIA: https://www.facebook.com/events/613989245981196

De dresscode is oranje, de kleur van het reisadvies waarmee Buitenlandse Zaken populaire vakantiebestemmingen op slot zet.

Deel de petitie zo veel en vaak als mogelijk en laten we er SAMEN voor zorgen dat er vrijdag volop rolkoffers te zien zijn in Den Haag!

