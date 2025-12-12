De South African Tourism Roadshow brengt 21 Zuid-Afrikaanse toerismepartners en organisaties naar Nederland en België om te laten zien wat Zuid-Afrika te bieden heeft voor de lokale reisindustrie. Je ontmoet enthousiaste exposanten die graag hun diverse producten en ervaringen met je delen. En wie kan deze verhalen beter vertellen dan de Zuid-Afrikanen zelf?

In januari 2026 reizen we zeven dagen door Nederland en België en bieden we jou, geheel gratis, een inspirerend en interactief programma aan:

Welkomstdrankje en netwerkmogelijkheid met Zuid-Afrikaanse exposanten.

Een serie levendige speeddate-sessies, zodat je elke partner kunt ontmoeten en hun unieke aanbod kunt ontdekken.

Fantastische prijzen waarmee je Zuid-Afrika kunt ervaren!

We sluiten de avond af in echte Zuid-Afrikaanse stijl met Zuid-Afrikaanse wijnen.



Dit is het programma van de Come Find Your Joy Roadshow 2026. Let goed op, voor Utrecht, Den Bosch en Amsterdam is een wachtlijst. De organisatie adviseert voor de dichtstbijzijnde locatie te kiezen waarvoor nog geen wachtlijst is.



Om je in te schrijven, klik je op de bovenstaande link en geef je je voorkeur voor datum en stad aan. Vanwege de grote vraag en beperkte plaatsen raden we aan je zo snel mogelijk aan te melden.

Laat je kennis en enthousiasme voor Zuid-Afrika groeien tijdens deze inspirerende avonden.

We kijken ernaar uit je te verwelkomen op de Come Find Your Joy Roadshow 2026!

Met vriendelijke groet,

Het Noord-Europa South African Tourism Team

netrade@southafrica.net