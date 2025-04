Landal en Thule hebben het kampeerseizoen afgetrapt met een weekend op Landal Coldenhove. Daarbij werden genodigden bijgepraat over de verblijfsmogelijkheden, de ontwikkelingen bij Landal en was er de mogelijkheid om producten van Thule te testen.

Foto: Marjolein Goedhardt (Thule) en Jeannette ten Kate-Winter (Landal).

Jeannette ten Kate-Winter (Manager External Communications bij Landal) en Marjolein Goedhardt (PR, Marketing & Communications Thule Group) zijn enthousiast over de samenwerking tussen Landal en Thule. Het is voor de tweede keer dat de twee merken samen een event rondom de opening van het kampeerseizoen organiseren.

Goede match

Ten Kate-Winter: “We vinden dat Landal en Thule echt een goede match zijn. We houden van outdoor, van stoer, van natuur – en daar ontmoeten we elkaar perfect.” Ook Goedhardt van Thule benadrukte de klik: “Onze merkwaarden zijn zo met elkaar verweven. Outdoor, actief en premium. En net als Landal willen wij mensen inspireren om veilig en comfortabel op avontuur te gaan. Onze nieuwste innovatie is de ontwikkeling van autostoelen. Daarnaast bieden we allerlei producten om veilig te kunnen genieten tijdens je vakantie. Denk aan kinderwagens, rugzakken, daktenten, trekhaaktenten, Van kinderproducten tot producten voor wandelen, fietsen, wintersport, enzovoorts.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Het assortiment van Thule werd volop getest tijdens de start van het kampeerseizoen.

Divers aanbod

Op de locatie waar vandaag de dag Landal Coldenhove is gelegen, startte Cor Wolzak in 1931 een kamp met een commercieel doel onder de naam Kampeer-Centrum Coldenhove. In 2025 staan er naast de huisjes nog steeds veel mensen op het kampeerterrein, met tent, caravan of in een van de steeds populairder wordende glamping-verblijven. Landal, de naam waarmee Landal Greenparks en Roompot zijn verder gegaan na de overname van Landal GreenParks door Roompot, telt ruim 30.000 accommodaties op meer dan 300 locaties in dertien landen. Jaarlijks bezoeken zo’n 5,5 miljoen gasten de parken. “We hebben een heel mooi glampingaanbod binnen het aanbod van Landal. We staan voor vakantie midden in het groen. Landal heeft dan ook alleen maar bestemmingen in mooie natuurrijke gebieden. We hebben geen citybestemmingen en die gaan er ook niet komen”, vertelt Ten Kate-Winter. “Landal is natuurlijk heel divers, van villa’s tot penthouses, van chalets in Oostenrijk tot strandhuisjes, tiny houses, glamping en alles wat ertussenin zit.”

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Safaritent op Landal Coldenhove.

Logo en huisstijl

Sinds maart is de nieuwe merkidentiteit zichtbaar op de website en in de communicatie naar gasten. Ook het rebranden van de vakantieparken is inmiddels begonnen. “We zijn gestart met zes voormalige Roompot-parken in Duitsland en België. Die hebben we nu omgeturnd naar Landal”, vertelde Ten Kate-Winter. “Je zult zien dat we het merk steeds meer gaan laden. Dat gaat spelenderwijs, en we gaan het ook steeds actiever communiceren richting onze gasten. Landal heeft een volledig vernieuwd logo en speciaal ontworpen huisstijl komen. We zijn nu echt één merk geworden. De namen Roompot en Landal GreenParks gebruiken we niet meer, we gaan samen verder als Landal, met de nieuwe waarden die daar goed bij passen.”

Nieuwe parken

Naast de rebranding is Landal bezig met internationale groei en worden er nieuwe parken geopend. “We blijven voortdurend in ontwikkeling. Een mooi voorbeeld van de uitbreiding is het onlangs geopende park Landal Olde Kottink. “Een prachtige plek aan het beekje de Dinkel, met oude bomen en duurzame woningen”, aldus Ten Kate-Winter. “Over twee jaar voelt het alsof het park er altijd al is geweest, terwijl het eigenlijk gloednieuw is.” Ook in het buitenland breidt Landal stevig uit. “We hebben inmiddels 24 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, van de zuidkust tot aan Schotland. Denk aan het Peak District, het Lake District, het is er echt zó mooi. En vanaf deze zomer voegen we elf high-end parken in de Alpen toe. Geweldige bestemmingen voor zowel de zomer als de winter.”