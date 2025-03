Landal Résidence ’t Hof van Haamstede is deze week opnieuw geopend na een renovatie van vijf maanden. In totaal is er 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in de modernisering van het vakantiepark in Burgh-Haamstede, dat sinds 2005 bestaat.

De 32 hoevewoningen en appartementen zijn voorzien van vernieuwde interieurs en aangepaste bad-, douche- en saunafaciliteiten. Ook het park zelf heeft een opknapbeurt gekregen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met de huiseigenaren op het park. Landal-woordvoerder Jeannette ten Kate vertelt: “Bij Landal zijn we altijd bezig om de ervaring voor onze gasten nog beter te maken. Daarom hebben de huiseigenaren op het park gezamenlijk maar liefst 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in het upgraden van de vakantiewoningen.”

Trots

Initiatiefnemer en bestuurder Koen de Vos, was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit project. Volgens hem is het park voorbereid op de komende jaren. “Ik ben ontzettend trots op het resultaat en dankbaar voor de steun en het vertrouwen van de eigenaren, die dit alles mogelijk hebben gemaakt” Binnen de accommodaties zijn onder meer foto’s van de omgeving geplaatst, gemaakt door een lokale fotograaf. Landal Résidence ’t Hof van Haamstede ligt op Schouwen-Duiveland, op korte afstand van wandel- en fietsroutes, golfbanen en bezienswaardigheden zoals Zierikzee.