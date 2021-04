[…] Lees TravelPro 14 van 9 april 2021 […]

Lees je alles over het faillissement van de D-rt Groep. Van het ontstaan van d-reizen tot de dag dat bekend werd dat het bedrijf failliet werd verklaard door de rechter. Verder lees je reacties uit de reisbranche en een interview met Hugo van Drie. TravelPro sprak hem over de Belgische reisorganisatie Nordic waarvoor hij is aangesteld als directeur van het Nederlandse kantoor.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.