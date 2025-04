Hij doet het goed, maar dat achtjarige meisje verovert toch echt al onze harten. De chemie tussen die twee spat dan ook van het tv-scherm af. En voor wie zich dat afvraagt: ja, ze zijn écht vader en dochter. “Ze geniet er enorm van”, zegt Leo Alkemade over zijn dochter Liselot. Samen stelen ze de show in de Prijsvrij-commercials – en niet zonder succes.

De reclames van Prijsvrij, waarin vader en dochter Alkemade schitteren, zijn een schot in de roos. Zo’n succes zelfs dat de commercials zijn genomineerd voor een Gouden Loeki, en het stopten tot een finalistenplek. Los daarvan merkt Leo ook dat de reclames aanslaan bij het grote publiek. “Mensen spreken me er vaak op aan, vertellen hoe leuk ze het vinden en vragen of Liselot echt mijn dochter is. En dat is ze zeker. Ze is de jongste van vier en heeft nog drie broers.” Op de vraag of het hele gezin Alkemade in de commercials zal verschijnen, antwoordt Leo: “Dat weet ik eigenlijk niet. De jongens zijn wel bij de opnames geweest, maar hoeven niet zo nodig op de voorgrond.”

Gezicht

Prijsvrij Vakanties startte in het najaar van 2022 de samenwerking met acteur, cabaretier en zanger Leo Alkemade, die het nieuwe gezicht van de reisorganisatie werd. “Leo is positief en onbezorgd, wat naadloos aansluit bij wat wij als merk willen uitdragen. Mede daarom besloten we een samenwerking aan te gaan en zijn gezicht aan Prijsvrij Vakanties te koppelen. Daar zijn we heel trots op”, zegt Marc van Deursen, CEO van Prijsvrij Group.

Showsteler

Tijdens de eerste campagne stond Leo centraal, maar voor de tweede werd ervoor gekozen om het gezin er meer bij te betrekken. Zo kwam een half jaar later Liselot in beeld. Leo: “Ze is echt de koningin van de commercial. Zij is de grote ster en vindt het ook nog eens geweldig om te doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste: als ze het leuk vindt, kunnen we het doen. En als ze maar enigszins twijfelt, doen we het zeker niet. Maar Liselot vindt het hartstikke leuk en is er ook heel trots op, en dat maakt mij als vader ook weer ontzettend trots. Ze wordt nu zelfs herkend op straat, dat was wel even wennen. Alhoewel ze ook al weet hoe dat is, omdat ik zelf wat langer in beeld ben. Ze kent het fenomeen dat mensen me aanspreken of met me op de foto willen. En nu staat zij ineens handjes te geven. Ze geniet er enorm van.”

Zininin

Haar inmiddels bekende woorden – ‘Daar heb ik zininin…’- zijn niet bij haar ingefluisterd. “Nee, dat zegt ze zelf heel vaak en het past helemaal bij de filmpjes.”

Actief

De eerste commercial werd opgenomen op Curaçao, al was dat niet per se de eerste keuze van familie Alkemade. “We zijn niet echt van de strandvakanties; we zijn juist heel actief op vakantie en houden ervan om dingen te doen en te zien. Daarom dachten we in eerste instantie niet aan Curaçao, maar toen we er eenmaal waren, vonden we het heerlijk.” De tweede reeks werd opgenomen op Tenerife en de derde serie staat gepland voor de komende meivakantie.

Leuke vakantie

Tijdens één shoot worden vier verschillende filmpjes opgenomen. “Dus als we bijvoorbeeld op het strand zijn, neemt Liselot drie zinnetjes op, die vervolgens ook in andere commercials worden gebruikt. We werken efficiënt, want het moet voor haar natuurlijk wel gewoon een leuke vakantie blijven.” De laatste vakantie van het gezin waarin niet werd gewerkt, was in Zuidoost-Spanje. Leo: “We zaten aan de Costa Blanca en hebben daar veel gefietst, rondom Benissa en Dénia. Heerlijk. Dat vinden we allemaal heel erg leuk, ook met 35 graden.”

Op de vraag waar Leo zijn vakanties altijd boekt, antwoordt hij met een knipoog: “Bij Prijsvrij Vakanties natuurlijk.”

Dit interview is verschenen in Travelpro, april 2025.