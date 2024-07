Maurice Ouwens heeft aangekondigd dat hij na twaalf jaar TUI gaat verlaten. Maurice was onder meer Product Manager Formule 1 bij TUI Sports.

Vanaf 1 juli gaat hij aan de slag als Head of Sports & Groups bij Senses. Onder de naam Senses gaan Mathijs Bos en Abel van Deursen in de nazomer van 2024 van start met een one-of-a-kind Dynamic Luxury touroperator.

TUI

“Met veel plezier kijk ik terug op mijn twaalfjarig dienstverband bij TUI en koester ik de mooie herinneringen. Als student ben ik gestart bij TUI en mede door de vele kansen die ik heb gekregen, heb ik een mooi carrière pad kunnen bewandelen binnen de organisatie. Daar ben ik TUI enorm dankbaar voor. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de verdere groei en professionalisering van TUI Sports met een focus op Formule 1”, laat Maurice weten aan Travelpro.

Senses

”In mijn nieuwe rol zal ik verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van Sports & Groups bij Senses, waarbij we ons zowel gaan focussen op de directe markt maar ook een nauwe samenwerking aangaan met Prijsvrij & D-reizen. Sport verbindt en de consument beleeft unieke sportmomenten graag gezamenlijk, live vanaf de tribunes. Waar Senses zich met een innovatief platform als Dynamic Luxury Touroperator focust op luxe pakketreizen willen we uiteindelijk sportreizen en groepsreizen op maat aanbieden voor alle doelgroepen. De komende tijd ga ik aan de slag hoe dit verder vormgegeven gaat worden. Ik kijk er enorm naar uit om te mogen bouwen aan dit mooie product en onvergetelijke ervaringen te creëren.”

Grote plannen

Mathijs Bos & Abel van Deursen (Founders & Directors) laten aan Travelpro weten zeer verheugd te zijn met de komst van Maurice. “We hebben grote plannen en we zijn ervan overtuigd dat Maurice een belangrijk aandeel zal hebben in de realisatie van deze ambities. Naast het feit dat Maurice een grote hoeveelheid kennis en ervaring meeneemt vanuit zijn vorige functies binnen TUI is hij ondernemend en gedreven, iets wat goed past bij ons nieuwe merk Senses. Daarnaast was er vanaf de eerste kennismaking ook gelijk een persoonlijk klik waar wij veel waarde aan hechten bij het vormen van het team.”