Meest kindvriendelijke reisorganisaties onderscheiden

De meest kindvriendelijke reisorganisaties van Nederland zijn op zondag 19 januari onderscheiden met de Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards 2020. Dit gebeurde tijdens een feestelijk event op de 50e editie van de Vakantiebeurs. De presentatie van de awardshow was in handen van Kaj van der Voort, die voorafgaand aan de awarduitreiking een spetterende show gaf, samen met een dertigtal Kids Vakantiegids Detectives. Ruim 8200 kids en ouders brachten in de afgelopen weken hun stem uit in de Kids Vakantieaanbieder van het Jaar competitie, door het invullen van de Kids Enquête op Kidsvakantiegids.nl. De verkiezing is een initiatief van Kids Vakantiegids en wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Vakantiebeurs.

Categorieën en winnaars Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards 2019

Allround: TUI Nederland

Actieve vakanties: Camping De Lente van Drenthe

Baby vakanties: Sprookjescamping de Vechtstreek

Duurzame vakanties: Koning Aap

Eenouder vakanties: Estivant Vakanties

Familiehotels: All-in hotel Preston Palace

Glamping: Kampeerdorp de Zandstuve

Glamping XL: Vacanceselect

Groene vakanties: Landal GreenParks

Kamperen: Kampeerdorp de Zandstuve

Kamperen XL: Eurocamp

Kidsclub vakanties: Hof van Saksen

Pretpark vakanties: Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Vakantieparken: Vakantiepark het Stoetenslagh

Vakantieparken XL: Landal GreenParks

Verre vakanties: Travelnauts

Vakantiemascotte van het Jaar: Randy & Rosie van Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Allround & Actieve vakanties

TUI Nederland is de beste allround vakantieaanbieder voor gezinnen met kids. Dankzij het uitgebreide vakantieaanbod ‘waar kinderen de baas zijn’, zoals de SPLASHWORLD-hotels met waterparken, behaalde TUI Nederland 43% van de stemmen in deze categorie. Camping De Lente van Drenthe is favoriet voor een actieve vakantie. Mede dankzij de activiteiten met hoge fun- en adrenalinefactor en het grootste open waterpark van Nederland, waarin je gelanceerd kunt worden van ‘de Blob’, scoorde de familiecamping met 63% van de stemmen.

Baby vakantie & Familiehotels

In de categorie Familiehotels zijn de meeste stemmen uitgebracht. Maar liefst 83% daarvan ging naar All-in hotel Preston Palace dat met het subtropisch zwemparadijs, de indoor kermis, de spelotheek en het animatieprogramma met mascottes Preston en Alice bewijst dat aandacht voor kids voorop staat. De leukste vakantie met een baby of peuter vier je volgens 46% van de stemmers bij de Sprookjescamping de Vechtstreek, dat vooral hoge ogen gooide met het unieke team van Sprookjesfiguren.

Duurzame vakanties & Eenouder vakanties

De award voor Duurzame vakanties werd met 41% van de stemmen gewonnen door Koning Aap, waar respect voor mens, cultuur én natuur hoog in het vaandel staat. Dat uit zich in bijzondere kidsactiviteiten met aandacht voor het klimaat en duurzaamheid, zoals ‘snorkelen naar plastic afval in de Rode Zee, – een schoner milieu begint immers bij jezelf.’ Estivant Vakanties nam voor de negende keer op rij de award voor Eenouder Vakanties mee naar huis met een overtuigende 87% van de stemmen. Estivant Vakanties organiseert groepsreizen onder Nederlandse begeleiding met activiteiten voor zowel de kids als ouders. Zo ondernemen kinderen excursies met leeftijdsgenootjes en hebben alleenstaande ouders gelegenheid andere ouders te ontmoeten.

Glamping XL & Glamping

Vacanceselect blijkt dé specialist in glamping. De unieke glampingaccommodaties, zoals de speciaal voor Vacanceselect ontworpen Airdreamer, op campings met een groot aanbod aan kidsfaciliteiten bleken goed voor 52% van de stemmen in deze categorie. In de categorie Glamping, voor individuele accommodaties, liet het Overijsselse Kampeerdorp de Zandstuve de concurrentie achter zich. Mede dankzij het unieke, eigen animatieprogramma met de populaire karakters van het Stuufeiland.

Kamperen XL & Kamperen

Eurocamp heeft de naam als meest kindvriendelijke aanbieder van kampeervakanties hoog weten te houden. Met 62% van de stemmen nam de reisorganisatie de Kamperen XL-award mee naar huis. In de categorie Kamperen, voor individuele accommodaties, is Kampeerdorp de Zandstuve favoriet. Hier roetsj je van de Crazy Cone en swing je mee in het Stuuftheater met Cobus, Bella, Berk en de andere fictieve bewoners van het Stuufeiland.

Kidsclub vakanties & Pretpark vakanties

Een ‘droomhut’ bouwen of ‘haute couture’ ontwerpen; het kan in de Kinder Academies van Hof van Saksen. Deze unieke kidsclubs met educatief karakter zorgden voor 46% van de stemmen in de categorie Kidsclub vakanties. Voor de leukste pretparkvakantie moet je bij Attractie- en Vakantiepark Slagharen zijn. Met de unieke triple launch coaster Gold Rush, gethematiseerde accommodaties en het eigen waterpark werd deze categorie met een overtuigende meerderheid van 71% van de stemmen gewonnen.

Vakantieparken & Vakantieparken XL

In de categorie Vakantieparken XL sleepte Landal GreenParks opnieuw de award in de wacht. Met de populaire mascotte Bollo, clinics van bekende topsporters en activiteiten in de natuur haalde Landal GreenParks 63% van de stemmen in deze categorie. In de categorie Vakantieparken, voor individuele accommodaties, bleef het tot de laatste stemdag spannend. Uiteindelijk liet Vakantiepark Het Stoetenslagh, met het indoor strand Happy Fun Beach en de recreatieplas met Tubby Splash, de concurrentie net achter zich gelaten.

Verre vakanties

De beste verre vakantie boek je volgens het grote publiek bij Travelnauts. De specialist behaalde 54% van de stemmen in deze categorie dankzij het avontuurlijke reisaanbod met onderdelen als een canopy tour in het nevelwoud van Menteverde en speciale kinder safari’s, waarbij samen met een ranger naar sporen en beesten wordt gezocht.

Kids VakantieMascotte van het Jaar Award

Vijftien mascotte(duo)s gingen de strijd aan om de titel Kids VakantieMascotte van het Jaar 2020. In de afgelopen weken stemden ruim 4200 kids en ouders op hun favorieten. De vijf mascottes met de meeste stemmen kregen tijdens het awardevent op de Vakantiebeurs het podium voor hun mascotteshow, die werd gejureerd door een 30-koppige, kritische Kidsjury. Randy & Rosie van Attractie- en Vakantiepark Slagharen gingen met de award naar huis. Bollo van Landal GreenParks belandde op de tweede plek. Mio van Dormio Resorts maakte de top 3 compleet.

De verkiezing

Uit ruim negentig inschrijvingen nomineerde een vakjury per categorie drie deelnemers. De vakjury van de Kids Vakantieaanbieder van het Jaar Awards 2019 bestaat uit Frank Oostdam (directeur-voorzitter ANVR), Maartje van Osch (directeur FamilyFactor) en Marlotte Lubbers (directeur Kids Vakantiegids). Bijna achtduizend kinderen en ouders bepaalden de uiteindelijke winnaars door het invullen van de Kids Enquête op Kidsvakantiegids.nl.

