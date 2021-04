‘Merk D-reizen vlak voor faillissement buiten boedel geplaatst’

Zoals uitgever Tom van Apeldoorn van TRAVel Media al meldde in de laatste editie van de TAT’s Travel Podcast is het merk D-reizen vlak voor het faillissement van D-rt groep buiten de boedel van de reisorganisatie geplaatst.

Van Apeldoorn verklaarde toen dat hij documenten heeft ingezien waaruit blijkt dat de naam D-reizen in een ander bedrijf is ondergebracht. ‘Daar zal de curator ook wat van gaan vinden’, stelde hij.

Ook De Telegraaf meldt dit nu dinsdagavond. Dat blijkt uit inschrijvingen in de Kamer van Koophandel en het merkenregister, schrijft de krant.

D-rt groep werd op 7 april door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Directeuren Jan Henne De Dijn en Marije Haeck hebben het merk D-reizen en D reizen (zonder koppelteken) op 11 en 12 maart via verschillende transacties overgeheveld naar hun privé-bv Selten. De merken vielen tot dan toe onder de D-rt groep, aldus de krant.

Curator Ton Tekstra bevestigt aan de krant bekend te zijn met de transacties. ‘We zullen daar op het juiste moment onderzoek naar doen. We weten nog niet of er sprake is van zogeheten paulianeus handelen.’

Dat paulianeus handelen is een verschuiving van vermogen of eigendom vlak voor een faillissement die nadelig is voor de schuldeisers. Het is nog onduidelijk hoeveel waarde de merken nog vertegenwoordigen.

Volgens de krant geeft Haeck geen commentaar op de transacties en reageert Henne De Dijn niet op een verzoek om commentaar.

Er is interesse in delen van de boedel, zegt Tekstra. ‘Dit belemmert een eventuele doorstart niet.’

Zoals gezegd wordt in de laatste editie van de TAT’s Travel Podcast uitgebreid op de zaak ingegaan.

Beluister hier de podcast, met het fragment na circa 3 minuten.

