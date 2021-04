TAT’s Travel Podcast – Faillissement D-rt en Jeanine Janssen (Omroep Max) te gast

In de TAT’s Travel Podcast van deze week hebben Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) de hoofdredacteuren Theo de Reus (TravMagazine) en Arjen Lutgendorff (TravelPro) het over het faillissement van D-rt en Jeanine Janssen (Omroep Max ombudsman) is te gast. Janssen: ‘Dit gaat één van de moeilijkste faillissementen worden voor SGR’ en ‘Voor de gemiddelde consument is het allemaal onduidelijk’.



