Ook TUI en Sunweb hebben interesse in D-rt, Corendon niet

Zowel TUI als Sunweb hebben interesse in D-rt. Daarmee voegen de touroperators zich bij andere namen die rondzingen, waaronder Rewe en Prijsvrij. ‘We hebben interesse in de reisbureaus van d-reizen en dat is een onderwerp van gesprek’, zo heeft een woordvoerder van TUI laten weten aan het Financieel Dagblad.

Volgens de krant zou de touroperator nog zo’n € 9 miljoen van D-rt krijgen, iets waarvoor het D-rt ook voor de rechter sleepte. Die zaak zou dinsdagmiddag jo. plaatsvinden, maar ging niet door aangezien de rechtbank D-rt dinsdagochtend failliet verklaarde.

Beluister hier de TAT’s Travel Podcast van gisteren, waarin het ook gaat over het faillissement van D-rt en geïnteresseerde partijen.

Sunweb liet aan het FD weten ‘altijd te kijken hoe het haar positie op de Nederlandse markt kan verstevigen’. De krant sprak ook met Ton Tekstra, een van de curatoren die de zaak rondom het faillissement van D-er behandeld. Volgens hem is er veel interesse in het failliete D-tr.

In de laatste TravMagazine Top 50 reisondernemingen over het jaar 2019 staat TUI Nederland op nummer 1 met een omzet van € 2.132 miljoen, gevolgd door BCD Group (€ 1.660 miljoen), Corendon (€ 638 miljoen) en Sunweb Group (€ 420 miljoen). Prijsvrij.nl, dat ook als geïnteresseerde partij wordt genoemd, staat in de Top 50 op plek 19 met een omzet van € 140 miljoen.

In de TravMagazine Top 40 Reisretail op basis van omzet over 2019 stond de D-rt Groep op de tweede plek (achter BCD Group) met een omzet van € 636 miljoen. TUI Nederland volgt in die Top 40 op de vierde plek met een omzet van € 314 miljoen. Prijsvrji volgt op de zestiende plek met een omzet van € 140 miljoen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.