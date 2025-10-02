Voor Minet van Wees (Travel by Minet) en haar partner Patrick is het Oktoberfest in München inmiddels vaste prik. Samen organiseren ze reizen naar het grootste volksfeest ter wereld. Dit jaar brachten ze opnieuw gasten naar München.

Het Oktoberfest-terrein werd gisteren nog gesloten. Aanleiding was een dreiging van een 57-jarige man die eerder die dag zijn vader doodschoot, familieleden verwondde en hun huis in brand zette. Explosieven werden op het festivalterrein niet gevonden.

Spannend begin

Patrick laat aan Travelpro weten dat hij al achttien jaar lang naar het Oktoberfest gaat, de coronajaren uitgezonderd. “Ik weet wel hoe het werkt hier ondertussen.” Over de sluiting van het terrein op woensdag zegt hij: “In 1980 vond er hier een bomaanslag plaats waarbij twaalf mensen omkwamen en 200 gewonden vielen. Wanneer je bij het terrein aankomt zie je daar een monument van staan. Ik vond de Duitsers over de sluiting en dreiging van een aanslag gisteren heel laconiek, veel laconieker dan wanneer zich zo’n situatie zou voordoen in Nederland.’

Samen beleven

Naast de biertenten organiseren Patrick en Minet ook gezamenlijke momenten voor de groep. Patrick: ‘We gaan bijvoorbeeld met onze gasten samen een hapje eten en op maandag hebben we een degelijk ontbijt op het Oktoberfest-terrein. Dat maakt de reis compleet: het is niet alleen feesten, maar ook samen beleven.”

Patrick en Minet.

Van klanten naar familie

De reis begon met een groep van veertien klanten. Drie dagen lang genoten zij van de gezelligheid van de Wiesn. “Iedereen had het ontzettend naar de zin”, vertelt Minet. Nadat de groep weer huiswaarts keerde, stond de zogenaamde wisseldag op het programma. “Onze familieleden (broer, schoonzus, dochter en schoonzoon) zijn naar München gekomen om samen met ons het feest te beleven.”

Wiesn op volle toeren

Veel tijd om na te denken over de sluiting was er niet. Minet: “Inmiddels is de Wiesn weer open en draait alles op volle toeren. We liepen een klein half uurtje na de opening over het terrein en het was al bijna net zo druk als anders. De tenten zaten meteen weer vol. Aan het begin zie je soms lege gereserveerde tafels, maar die worden snel ingenomen door mensen zonder reservering. Bij de start werd gezegd: ‘We gaan feesten zoals we de afgelopen anderhalve week ook al hebben gedaan. Pas goed op jezelf en heb een leuke avond’.”

Persoonlijke touch

Wat de Oktoberfest-reizen van Travel by Minet extra bijzonder maakt, is de persoonlijke touch. Minet laat elk jaar speciale koekharten maken met een persoonlijke boodschap. “Die geven we aan onze gasten. Het is een klein gebaar, maar mensen vinden het geweldig. Het maakt de ervaring persoonlijk en onvergetelijk.”