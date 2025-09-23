Het jaarlijkse teamevent van MSC Cruises Benelux vond dit weekend plaats in Scheveningen. Medewerkers uit Nederland en België kwamen er samen voor een programma waarin samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid centraal stonden.

Een opvallend onderdeel van het programma was de gezamenlijke Beach Clean Up op zaterdagochtend. Het team trok het strand op om afval te verzamelen en zo een bijdrage te leveren aan een schonere kust. Daarmee wilde de rederij niet alleen de teamspirit versterken, maar ook haar aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid tastbaar maken.

“Het is waardevol om elkaar in deze setting te ontmoeten”, zegt Frank van den Steen, Country Manager Benelux bij MSC Cruises. “Niet alleen om onze interne samenwerking te versterken, maar ook om samen bij te dragen aan initiatieven die verder reiken dan ons dagelijkse werk. Dat typeert de manier waarop wij als organisatie opereren.”

MSC Cruises benadrukt dat de Benelux-markt een stevige en groeiende positie inneemt binnen de internationale organisatie. Dankzij teams in zowel België als Nederland kan de rederij haar partners en klanten een hoge mate van service en ondersteuning bieden.