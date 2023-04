Na akkoord ACM: Roompot en Landal samen verder

Deel dit artikel

Roompot en Landal GreenParks mogen van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) samen verder. Eerder ontvingen de reisaanbieders al goedkeuring op Europees niveau. Roompot en Landal GreenParks bieden samen onvergetelijke vakanties op 305 vakantiebestemmingen in elf Europese landen. De partijen zeggen dat er voor gasten niets verandert.

Bij Roompot en Landal GreenParks is men verheugd over de goedkeuring van de ACM. Na onder andere het akkoord van de Europese en Nederlandse mededingingsautoriteiten kan de overname van Landal GreenParks door Roompot op dinsdag 18 april plaatsvinden. Samen zullen Roompot en Landal GreenParks één organisatie vormen en zo de meest veelzijdige en kwalitatief beste vakantiekeuze aan hun gasten aanbieden; van met de voeten in het zand tot in de sneeuw en van een onvergetelijke vakantie in de natuur tot een onbezorgde zomervakantie in Zuid-Europa. Van ruime campingplaatsen tot luxe design villa’s en van tiny houses tot beach villa’s, inclusief duurzame lodges en luxe kampeermogelijkheden bij de boer. Dit alles op 305 vakantiebestemmingen in elf Europese landen.

Roompot en Landal GreenParks zullen starten met de integratie van beide organisaties. Een eerste stap in de integratie is de samenstelling van een gezamenlijke directie. Zoals aangekondigd in juni 2021 wenst het bedrijf een regionale spreiding van medewerkers te behouden en in een internationale setting talenten optimaal te benutten. Het zal daarom vanuit meerdere kantoren in Nederland opereren en via regionale kantoren in het buitenland vertegenwoordigd zijn. De parken van Landal GreenParks zijn nu te boeken op de website van Landal GreenParks en het aanbod van Roompot op de website van Roompot.

Daarnaast neemt Dormio Group 30 Nederlandse parken van Roompot en Landal GreenParks over. Dit was een voorwaarde van de ACM bij de overname van Landal GreenParks door Roompot. Dormio Group neemt ook de betrokken parkmedewerkers en de eerder gemaakte boekingen van de gasten over. Over de financiële voorwaarden communiceren de betrokken partijen niet.

Auteur Sharon Evers