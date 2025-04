Op 24 en 25 juni vindt de NAVO-top plaats in Den Haag. Schiphol is aangewezen als ontvangstluchthaven voor tientallen internationale delegaties. Dit zorgt voor extra veiligheidsmaatregelen en een aangepaste werkwijze op en rond het vliegveld. Schiphol bereidt zich intensief voor op de komst van alle regeringsleiders en hun delegaties.

Foto ©Amsterdam Airport Schiphol.

Tijdens deze top verwelkomt ons land tientallen regeringsleiders, ministers en duizenden delegatieleden. In totaal zullen circa 45 regeringsleiders en staatshoofden, 45 ministers van Defensie en 45 ministers van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn, vergezeld door ongeveer 6.000 delegatieleden. Daarnaast zullen circa 800 genodigden het NATO Public Forum en het NATO Summit Defence Industry Forum in Den Haag bijwonen. Zo’n 2.000 journalisten uit alle delen van de wereld doen verslag van de top.

Aangepast vliegverkeer en beperkte capaciteit

De Polderbaan wordt tijdelijk gereserveerd voor de ontvangst van delegaties en het parkeren van de regeringsvliegtuigen. Daardoor is deze start- en landingsbaan van 21 juni tot 27 juni niet beschikbaar voor regulier vliegverkeer. Tegelijkertijd is de Buitenveldertbaan buiten gebruik voor gepland onderhoud van 10 mei tot en met 28 september.

Verkeersmaatregelen en verwachte hinder

Rondom de NAVO-top gelden er vanaf zondagmiddag 22 juni 17.00 uur tot en met vrijdagochtend 27 juni 5.00 uur tijdelijke verkeersmaatregelen op de A5, A4, A44 en N44. Dit kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Schiphol. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen en vertragingen, met name tijdens de ochtend- en avondspits van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni.

Op het spoor zijn er geen beperkingen. De NS rijdt de normale dienstregeling. Het kan wel extra druk worden in de trein, ook van en naar Schiphol. Op dit moment is nog niet exact bekend wat de gevolgen voor de lokale openbaarvervoermaatschappijen zijn. De verwachting is dat het ook in die OV-lijnen drukker kan worden en er mogelijk lijnen uitvallen.

Schiphol als gastheer

Schiphol speelt een belangrijke rol in het faciliteren van een veilige, gastvrije en efficiënte aankomst en vertrek van de delegaties. Tegelijkertijd blijven we alle andere reizigers, luchtvaartmaatschappijen en de omgeving zo goed mogelijk bedienen. Om bij te dragen aan een succesvol verloop en om een mooi visitekaartje van Nederland te zijn, bereidt Schiphol zich intensief voor op de NAVO-top. Het doel is alle regeringsleiders en hun delegaties een aangename aankomst en vertrek te bieden en tegelijkertijd alle andere reizigers goed van dienst te zijn.

Meer info

Actuele informatie over de NAVO-top en de verwachte impact is te vinden op: NAVO-top 2025 | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Rijksoverheid.nl