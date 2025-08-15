Vanaf vandaag, 15 augustus 2025, hebben burgers van twaalf Europese landen, waaronder Nederland, geen visum meer nodig om Vietnam binnen te komen.

Ook inwoners van België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zwitserland kunnen visumvrij reizen. Deze visumvrijstelling geldt voor toeristische verblijven van maximaal 45 dagen, ongeacht het type paspoort.

Drie jaar

Dit initiatief maakt deel uit van het toerismeherstelprogramma en blijft drie jaar van kracht, tot 14 augustus 2028. Het doel is om uiteindelijk meer toeristen naar Vietnam te trekken. Burgers van Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Noorwegen, Rusland, Zuid-Korea, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk konden al visumvrij reizen.