Nhow Hotels & Resorts introduceert een nieuw concept: dance nhow, change now. Dit initiatief is speciaal ontwikkeld om gasten tijdens hun verblijf te inspireren en hen aan te moedigen tot zelfontdekking en persoonlijke groei – allemaal door de kracht van beweging.

Het concept is deze week feestelijk gelanceerd tijdens een exclusief event in nhow Berlin, het muziekgeïnspireerde hotel van het merk. Hoogtepunt van de avond was een inspirerende lezing van Dr. Peter Lovatt, beter bekend als Doctor Dance, een vooraanstaande Britse danspsycholoog. Hij onderzoekt al tientallen jaren de relatie tussen beweging, denken, emoties en sociale verbinding. Dance nhow, change now wordt dit voorjaar in alle acht nhow-hotels wereldwijd geïntroduceerd en later dit jaar ook in de nieuwe hotels nhow Lima en nhow Rome.

Een transformerende gastervaring

Nhow staat bekend om zijn creatieve en unieke hotelervaringen. dance nhow, change now is gebaseerd op uitgebreide studies in dansneurowetenschap, neurokunst en neuro-esthetiek. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat artistieke beweging en expressie het brein stimuleren, stress verminderen en het algehele welzijn verbeteren. Door deze inzichten te integreren in de gastbeleving, wil nhow Hotels onvergetelijke, inspirerende momenten creëren die gasten aanzetten tot zelfexpressie en welbevinden.

Creatieve samenwerkingen met dansiconen

Om dit concept tot leven te brengen, heeft nhow Hotels samengewerkt met gerenommeerde dansers en influencers. Negen internationale dansers schitteren in de nieuwe merk- en hotelvideo’s, waaronder TikTok-sensatie Noel Robinson, bekend van zijn virale streetdancevideo’s, en de Britse danser Will West, die te zien is in de nieuwe Wicked-film. Hun dynamische content versterkt de impact van dit innovatieve initiatief.

Een reizende fototentoonstelling

De Parijse portret- en modefotografe Daria Senin, bekend om haar vermogen om menselijke expressie op unieke wijze vast te leggen, heeft de visuele identiteit van dit project mede vormgegeven. Haar prachtige foto’s zullen als reizende expositie alle nhow-hotels aandoen. De tour start bij nhow Berlin, waar de tentoonstelling de eerste acht weken na de lancering te bewonderen is.

Dans, muziek en events in alle nhow-hotels

Gasten kunnen op verschillende manieren kennismaken met dance nhow, change now via een reeks bijzondere evenementen in de hotels in Frankfurt, Milaan, Rotterdam, Amsterdam, Berlijn en Londen. Het aanbod van dansactiviteiten zal continu evolueren om in te spelen op de wensen van gasten. Bovendien staat er deze zomer een spannende TikTok-wedstrijd op de planning, waarbij dansliefhebbers hun eigen choreografieën kunnen delen.