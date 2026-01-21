Beieren is de populairste reisbestemming van Duitsland dankzij zijn Alpen- en heuvelachtige landschappen, historische steden, levendige cultuur, UNESCO Werelderfgoedlocaties en wereldberoemde culinaire hoogstandjes. Als overkoepelende organisatie voor toerisme kennen we Beieren door en door en zijn we goed bekend met al zijn bezienswaardigheden, schoonheid, trends en insider tips. We willen deze kennis graag met je delen. Daarom ondersteunen we je graag op verschillende gebieden:



We bieden je contacten met onze Beierse partners en voorzien je van alle informatie die je nodig hebt over Beieren als toeristische bestemming. We leveren informatiemateriaal en belangrijke verkooptools. Via regelmatige vaknieuwsbrieven en webinars houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over Beieren als reisbestemming, maar we adviseren je ook graag persoonlijk.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Fotograaf: Bernhard Huber.

Heb je foto- en videomateriaal nodig? We hebben materiaal van de hoogste kwaliteit beschikbaar. We organiseren ook interessante workshops (zowel fysiek als digitaal) waaraan je kunt deelnemen, en we vertegenwoordigen Beieren als reisbestemming op nationale en internationale vakworkshops, beurzen en andere evenementen.



We hebben alle deuren geopend naar de populairste toeristische bestemming van Duitsland – kom binnen!

Word Beieren-expert – met onze officiële Travel Trade-nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van waardevolle tips, handige tools en inspirerende ideeën over de veelzijdige regio’s van Beieren. De Travel Trade Newsletter Nederland biedt regelmatig nieuwe invalshoeken voor je verkoopinspanningen en exclusieve inzichten in de unieke aanbod van Beieren. Het beste van alles: alle nieuwe abonnees maken kans op een plek tijdens een exclusieve FamTrip naar Beieren (gepland voor medio mei 2026) – inclusief comfortabele treinreis met Deutsche Bahn!



Meld je nu aan en grijp je kans!

Nieuw! Beieren Website voor Nederlandse Reispartners

Speciaal voor onze Nederlandse partners hebben we een gloednieuwe landingspagina gelanceerd die het promoten van Beieren eenvoudiger maakt dan ooit. Nederlandse reisagenten en touroperators vinden hier alle benodigde tools en materialen op één handige plek – van een gedetailleerde campingskaart en inspirerende brochures voor Nederlandse gasten tot een uitgebreide Sales Guide, met praktische tips en middelen om Beieren te presenteren als een veelzijdige, het hele jaar door bezoeksbestemming vol authentieke ervaringen.



Ontdek de website hier.