Wat als toerisme tegelijkertijd duurzamer, digitaler én veerkrachtiger kan worden? Het nieuwe EU-platform Transitietraject voor Toerisme brengt partijen uit de sector samen en biedt concrete handvatten om de toeristische dienstverlening te verduurzamen, plattelandsgemeenschappen te versterken en technologie slimmer in te zetten.

Het platform is ontwikkeld als centraal informatiepunt voor iedereen die actief is in de toeristische sector – van mkb’ers en ngo’s tot regionale overheden. Het biedt actuele kennis, tools en praktijkvoorbeelden die helpen om toeristische producten en diensten toekomstbestendig te maken. Denk aan circulair ondernemen, datagedreven innovatie of het verbeteren van digitale vaardigheden.

Slim zoeken en samenwerken

Na aanmelding bij de groep Toerisme krijgen gebruikers toegang tot geavanceerde functionaliteiten, waaronder een zoekfunctie waarmee je informatie kunt filteren op onder meer land, inhoudstype, toeristisch segment en thema’s zoals duurzaamheid of governance. Het platform is geschikt voor alle vormen van toerisme: van festival- en gastronomietoerisme tot avontuurlijke reizen.

Een belangrijk onderdeel is de community: geregistreerde gebruikers kunnen nieuws delen, samenwerken, content becommentariëren en best practices uitwisselen. Zo ontstaat een dynamisch netwerk waarin leren van elkaar centraal staat.

Het platform nodigt uit tot actieve deelname. Er is een overzicht van trainingen en evenementen – van e-learningmodules tot internationale congressen – en een interactieve kaart toont relevante projecten per EU-land. Via de rubriek ‘Ondersteuning ontvangen’ vinden gebruikers informatie over financiering, subsidies en scholingskansen, bijvoorbeeld via het Tourism Skills Lab dat focust op digitale en duurzame competenties.

Maandelijks is er een online groepsdiscussie rond een actueel thema. De eerste staat in het teken van datagedreven oplossingen voor toerisme. Ideeën en inzichten worden gebundeld en teruggekoppeld in de kennisbank van het platform.

Van plannen naar praktijk

Het platform nodigt gebruikers ook uit om een eigen belofte te doen: een concrete stap richting een duurzamer en innovatiever toeristisch aanbod. Inmiddels zijn al zo’n 500 beloftes gedaan, zoals het ontwikkelen van duurzame routekaarten in Nederland of het in kaart brengen van toegankelijke stranden in Ligurië. Gebruikers worden gestimuleerd hun ervaringen te delen en van elkaars aanpak te leren.

Toerisme als katalysator

De Europese Commissie lanceerde het transitietraject begin 2022 als onderdeel van de bredere ambitie om industriële ecosystemen in Europa te versterken. Toerisme is hierbij een sleutelsector: het raakt talloze andere domeinen en heeft, zeker sinds de coronapandemie, een strategische rol gekregen in Europees beleid.

Het transitietraject roept de sector op om tegelijkertijd vervuiling te verminderen, efficiënter om te gaan met hulpbronnen, beter gebruik te maken van data en te investeren in het ontwikkelen van vaardigheden. Daarmee wordt de sector weerbaarder, duurzamer en klaar voor de toekomst.