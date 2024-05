Reisorganisatie Nordic – onderdeel van Nordic Collection en actief op de Belgische, Nederlandse en Duitse markt – betreedt de Franse markt. Na de overname van Askja Reizen op de Nederlandse markt eerder deze maand, volgt nu de overname van het Franse Nord Espaces.



Nord Espaces is een reisorganisatie gespecialiseerd in reizen naar Scandinavië, met meer dan 30 jaar ervaring op de Franse markt. Naast deze nieuwe overname wordt Nordic ook mede-eigenaar van de lodges van Explore the North in Lapland, een partner waar ze al jaren exclusief mee samenwerken voor hun winterreizen naar Lapland.

Voor de coronaperiode realiseerde Nordic een omzet van ca. 30 miljoen met een 40-tal medewerkers. Nordic heeft tijdens de pandemie fors geïnvesteerd in digitalisering, optimalisatie van processen en mede door de toenemende populariteit van de Scandinavische bestemmingen verwacht Nordic voor 2025 een omzet te bereiken van ruim 150 miljoen euro met ca. 180 medewerkers.

“De overname van Nord Espaces past perfect binnen de visie van Nordic. We delen de Franse taal met onze Belgische markt, gemeenschappelijke waarden, een Europees wettelijk kader en vooral een grote passie voor het Hoge Noorden”, zegt Philip Timmermans, CEO van Nordic. “Ik heb Nord Espaces altijd geleid vanuit een bedrijfscultuur gebaseerd op vertrouwen, ethiek en passie. Waarden die worden gedeeld door de teams van Nordic. Ik geef dan ook met een gerust hart het stokje door aan Kathy Stoffen, hoofd van Nordic Frankrijk en Wallonië, zodat Nord Espaces nieuwe stappen kan zetten”, voegt André Zander, zaakvoerder Nord Espaces, toe.

Daarnaast neemt Nordic ook een belangrijke strategische beslissing om mede-eigenaar te worden van de lodges van Explore the North in Zweeds Lapland, hun grootste leverancier. De samenwerking met eigenaars Johan en Sara Vaisanen startte in 2012 met de constructie van de eerste Explore the North lodge: de Pinetree Lodge. Een echte parel verscholen midden de bossen van Zweeds Lapland. De afgelopen twaalf jaar hebben Nordic en Explore the North deze succesformule verdergezet met vier nieuwe accommodaties. Binnenkort wordt er nog een zesde aan dit lijstje toegevoegd.

Al jarenlang zijn de unieke lodges een belangrijk onderdeel van het aanbod in België en Nederland, en met de introductie van Nordic op de Duitse markt in 2022, hebben ook Duitse klanten de weg naar deze bijzondere accommodaties gevonden. Nu komt daar met de overname van Nord Espaces nog Frankrijk bij als vierde markt. Nordic zal haar producten al in de winter van ‘24-‘25 aanbieden op de Franse markt, met een directe vlucht van Orly (Parijs) naar Lapland.

