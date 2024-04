Nordic heeft Askja Reizen overgenomen. Hiermee wil Nordic haar reisaanbod nog verder diversifiëren en uitbreiden, zodat het meer mogelijkheden kan bieden voor een authentieke reiservaring in Scandinavië. Naast Askja Reizen neemt Nordic Collection, het overkoepelende merk voor Nordic, ook VNC Asia Travel over en verwelkomen ze het IJslandse bedrijf Go North als nieuwe partner.

Maarten Raes, oprichter en CEO van Nordic, ziet de overname als een belangrijke mijlpaal: “De overname van een betrouwbare en gespecialiseerde reisorganisatie als Askja Reizen, die 35 jaar bestaat, is een logische stap in onze strategie om het marktaandeel in Nederland te vergroten en past dan ook perfect in onze plannen. Samen willen we onze klanten een unieke reiservaring in de ongerepte natuur van Scandinavië bieden.”

Sander van Opstal en Eppo Steenhuisen verkopen hun aandelen in Askja en Go North Iceland aan Nordic. Het bundelen van de krachten versterkt zowel de positie van Nordic als van Askja en Go North. “We zijn er bijzonder gelukkig mee, het is de best mogelijke match voor beide bedrijven,” aldus Sander en Eppo. “Van het begin af aan was er een klik.” Deze strategische overnames versterken niet alleen de aanwezigheid van Nordic Collection op de internationale reismarkt, maar onderstrepen ook hun toewijding aan innovatie en klanttevredenheid.

Hugo van Drie, directeur van Nordic in Nederland, neemt de leiding van 35 medewerkers op zich gaat en daarbij nauw samenwerken met Ilse Geerts, CEO van Askja Reizen. “Onze gezamenlijke visie en focus op hoogwaardige service en unieke reiservaringen maken ons perfect complementair. Door onze krachten te bundelen, versterken we niet alleen onze positie op de markt, maar verhogen we ook de waarde die we aan onze klanten bieden,” aldus van Drie.

Beperkte impact voor klanten Nordic en Askja

Voor bestaande klanten van Askja Reizen verandert er niets. “Zij kunnen blijven rekenen op de kwaliteit, expertise, en persoonlijke service waar Askja om bekend staat. In de nabije toekomst profiteren zij echter ook van het brede aanbod en de innovatieve aanpak van Nordic, waaronder de succesvolle chartervluchten naar winters Lapland en de Lofoten eilanden in Noord-Noorwegen.”

Ook VNC Asia Travel en Go North komen aan boord

Naast Askja reizen neemt Nordic Collection, waar Nordic deel van uitmaakt, ook VNC Asia Travel over. Deze Aziëspecialist is een perfecte aanvulling van het portfolio van Nordic Collection, waar eerder al Beyond Borders, MyHimalaya, en FLY and BiKE aan werden toegevoegd. “De integratie van VNC Asia Travel verrijkt ons aanbod met unieke reisconcepten in Azië. Dat ligt perfect in lijn met onze ambitie om uiterst unieke en kwalitatief hoogstaande reiservaringen aan te bieden”, legt Maarten Raes uit. “Nordic blijft namelijk toegewijd aan het bieden van onvergetelijke reiservaringen in de natuur, met een sterke focus op klanttevredenheid en duurzaamheid.”

Daarnaast verwelkomt Nordic ook Go North als nieuwe partner. Deze lokale IJslandse DMC (Destination Management Company) is actief sinds 2010 en focust op selfdrive pakketten en speciale groepen in IJsland. Go North zal naast Nordic Collection blijven opereren. Unnur Svavarsdóttir, CEO van Go North, kijkt uit naar de samenwerking met Nordic: “Deze samenwerking zal Go North als lokale IJslandse DMC versterken terwijl we toch onze creatieve en kwalitatieve aanpak kunnen behouden.”