&Olives Travel heeft haar portfolio uitgebreid met een breed aanbod aan vakantievilla’s in verschillende prijsklassen en stijlen. Het gaat om zowel luxe vijfsterrenvilla’s met privézwembad als meer eenvoudige driesterrenaccommodaties op rustige locaties. De villa’s zijn beschikbaar op bestaande én nieuwe bestemmingen.

Volgens Manager Touroperating Jiri Moonen is het aanbod samengesteld met het oog op verschillende typen reizigers. “We breiden het villa-aanbod de komende tijd verder uit binnen onze huidige bestemmingen én naar nieuwe, inspirerende locaties.”

De villa’s zijn zowel te boeken als onderdeel van een complete pakketreis – vaak inclusief huurauto – als losstaande accommodatie zonder vlucht. Daarmee speelt de reisorganisatie in op de behoefte aan flexibiliteit en individuele invulling van de vakantie.

Er is volgens &Olives Travel sprake van een duidelijke stijging in de vraag naar villa’s, met name onder families en groepen. “Reizigers zoeken steeds vaker naar meer ruimte, rust en vrijheid,” zegt Debora de Roos, Director Marketing, Sales & CX. “We merken dat veel klanten nu al kijken naar het seizoen 2026. Vroeg boeken wordt belangrijker, omdat de beschikbaarheid beperkt is.”

Met de toevoeging van villa’s wil de reisorganisatie inspelen op de behoefte aan authentieke reiservaringen in een kleinschalige setting. Reizigers verblijven volgens &Olives Travel graag op locaties waar rust en comfort samengaan met de nabijheid van lokale cultuur, natuur en bezienswaardigheden.