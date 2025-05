Travelpro bezocht zondag jl. op uitnodiging van KLM met andere genodigde branchecollega’s de wedstrijd Ajax – Twente. In de KLM Skybox zorgden KLM-gastheren Raymond Reedijk (Sales Director Commercial Division The Netherlands), Frank Hoogma (Accountmanager Commercial Division The Netherlands) en David Vinke (Commercial Director AFKL Benelux bij KLM) ondanks dat Ajax het landskampioenschap niet wist te behalen voor een onvergetelijke middag.

Foto (boven): Frank Hoogma, David Vinke en Raymond Reedijk.

De KLM Skybox, ter hoogte van de cornervlag, ademt KLM met KLM’s Delftsblauwe huisjes. Tijdens de wedstrijd werd er alles aan gedaan om op een ontspannen manier de spannende middag te beleven met fijne stoelen, genoeg beenruimte en een hapje en drankje.

Ajax-huisje?

We vragen ons voorafgaand aan de wedstrijd hardop af of het geen mooi moment is (Ajax bestaat 125 jaar en de stad Amsterdam 750 jaar) om een iconisch Amsterdams Ajax Delftsblauw KLM-huisje uit te brengen dit jaar. We geven een paar loepzuivere voorzetten: het geboortehuis van Johan Cruijff, stadion De Meer of Café Oost-Indië (voorheen op de Kalverstraat 2) waar de club werd opgericht.

Café Oost-Indië aan de Kalverstraat 2 waar Ajax werd opgericht. Foto ©Stadsarchief Amsterdam.

KLM verlengt contract

De komende jaren blijft KLM branchegenoten uitnodigen in haar skybox in de Johan Cruijff Arena. Zo zullen binnenkort branchegenoten genieten van De Toppers, waarvoor via een Jij&KLM-winactie KLM Skybox-kaarten waren te winnen. De luchtvaartmaatschappij heeft de skybox al sinds de opening van het Amsterdamse stadion in augustus 1996. “Het is een prachtige plek om tijdens verschillende events te netwerken met onze gewaardeerde KLM-partners”, aldus Reedijk. De airline heeft haar contract onlangs verlengt met drie jaar tot het seizoen 2027-2028.