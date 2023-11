Steven Oppenheim (oprichter/eigenaar Oppenheim Travel) begon 50 jaar geleden (in oktober 1973) als Israël-specialist, maar inmiddels biedt de reisorganisatie ook reeds jaren Jordanië en Egypte aan. Wanneer we hem vragen welke bestemming of type reis in het Midden-Oosten onderbelicht is, laat hij weten het vreemd te vinden dat de luxere Egypte-arrangementen ietwat onderbelicht zijn.

“Iedereen praat over Hurghada en Sharm el Sheikh als het over Egypte gaat, omdat de gemiddelde buurman daar wel eens naartoe gaat, en ook de grote touroperators verkopen vooral pakketten naar Hurghada en Sharm el Sheikh, terwijl het land veel groter is dan alleen de Rode Zee. Wij zetten graag andere plekken in Egypte in het zonlicht, desgewenst in combinatie met de Rode Zee. Wij weten ook dat daar veel belangstelling voor is.”

Ge-wel-dig

Oppenheim heeft ideeën genoeg wanneer we vragen op welke andere plekken hij doelt. “Vlieg bijvoorbeeld eerst met een rechtstreekse vlucht naar Caïro waar je wordt afgehaald door een privéchauffeur en privégids, desgewenst Nederlandssprekend. Binnenkort gaat het nieuwe museum (Grand Egyptian Museum) open, dat is echt van wereldklasse, en denk aan de prachtige Pyramides. Je kan vanuit Caïro met de trein of per vliegtuig naar Aswan. Het is er ge-wel-dig. Daar maak je een mooie Nijl-cruise met begeleiding van een privégids; van Aswan naar Luxor. In Luxor is natuurlijk ook van alles te zien. Terugvliegen kan vanuit Luxor via Caïro naar Amsterdam of je maakt eerst een privétransfer naar Hurghada om daar nog een paar dagen te blijven. Vanuit Hurghada vlieg je weer terug naar Amsterdam.”

Reizen als een koning

“We richten ons op de nichemarkt, en dat is natuurlijk duurder dan een weekje Hurghada. Maar wie een reis van circa tien dagen wil, die zich onderscheidt van de standaard Egypte-reizen, heeft voor circa € 2.700 per persoon een prachtige à la carte-reis waar alles in zit. Dan heb je ook echt wat”, aldus Oppenheim. “Wanneer je deze luxe op een verre bestemming wil, zoals bijvoorbeeld Japan, dan red je het niet voor € 2.700. In Egypte reis je voor zo’n bedrag als een koning door het land. Maar dat weet men niet. Wij zijn er zeer enthousiast over. Alle reizen die wij aanbieden, kan je op maat aanpassen. Het zijn schitterende veelal vijfsterrendeluxe-arrangementen.”

Betaalbare luxe

Ook voor reisagenten en ZRA’s ziet Oppenheim veel mogelijkheden in de verkoop van het wat ‘onbekendere’ Egypte. “Egypte loopt bij ons erg goed, we zien ook dat veel reisbureaus en ZRA’s het boeken. Dat snap ik ook wel, wij leggen de reizigers helemaal in de watten. Deze markt is groter dan je denkt. Ik merk dat er bij veel klanten behoefte is aan wat meer luxe. Mensen denken dat een privéchauffeur en privégids onbetaalbare luxe is, maar voor de een is € 2.700 onbetaalbaar en voor de ander is het juist goed betaalbaar. Er is een groter publiek dan je denkt. Het is een rekbaar begrip welk bedrag wel en niet meevalt.”

Geen angst

Reizen naar Egypte is volgens Oppenheim op het moment van schrijven trouwens geen enkel probleem. “Je kan er gemakkelijk naartoe. De situatie in Israël/Gazastrook heeft geen negatief effect op de boekingen naar Egypte. Dat gaat als van oudsher gewoon door. Het is opvallend hoe enthousiast men terugkomt van hun reis ernaartoe.”