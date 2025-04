Tijdens het franchiseweekend van Personal Touch Travel in Fletcher Hotel De Buunderkamp in Wolfheze kregen ZRA’s en partners een vooruitblik op de toekomst van de organisatie. Partners die aanwezig waren waar ZRA’s konden aanschuiven waren Aruba Tourist Board, Holland America Line, Pangea, Expedia, Barbados, Air Europa, Sunny Cars, Latin Travel, de Jong Intra Vakanties en Tenerife.



Foto: Saskia Veenhuijs, Arjan Kastelein, Kevin Kater en Thea van Spaandonck.

Sinds november is Personal Touch Travel onderdeel van investeringsmaatschappij BB Capital. Algemeen directeur Arjan Kastelein laat aan Travelpro weten dat de focus nu op vernieuwing ligt. “We hebben gekeken: wat moet er nu gebeuren? En daar gaan we nu vol op inzetten.”

De komende tijd wordt gebouwd aan een nieuwe AI-gedreven portal en een volledig vernieuwde website. “Het doel is om efficiënter te werken en sneller informatie te vinden”, aldus Kastelein. “AI ondersteunt, maar het persoonlijke advies blijft essentieel.”

Marketingmanager Kevin Kater benadrukt het belang van overzicht en gebruiksgemak. “Onze ZRA’s moeten alles snel kunnen vinden, zonder te googelen. De portal wordt een soort persoonlijke assistent.”

De organisatie is doorgegroeid naar 152 ZRA’s en het team dat op het hoofdkantoor werkzaam is wordt uitgebreid. Daarmee is Personal Touch Travel uit haar jasje gegroeid en moet het op zoek naar een nieuw kantoor op een goed bereikbare locatie. In 2026 viert Personal Touch Travel haar 20-jarig bestaan, dat rond 13 november van dat jaar wordt gevierd.