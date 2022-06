Pinokkio Benschop

Deel dit artikel

Schiphol is overvallen door de extreme drukte, aldus de grote baas van Schiphol. Het is misschien wat bot gezegd, maar dat liegt onze Dick dat het gedrukt staat.

Overvallen hoezo? Leugen 1: eind 2021 heeft niet alleen de reisbranche, maar ook de FNV al gewaarschuwd dat er een herstel aankwam en dat men zich zorgen maakte over de bezetting op onze luchthaven. Je zou verwachten dat een gewaarschuwd mens voor twee telt, maar niet in het geval van Dick.

Dan nog de extreme drukte die benoemd wordt. Leugen 2. Ter onderbouwing, in mei 2019 handelde men 6,2 miljoen reizigers af en dat waren er mei dit jaar 1,2 miljoen minder. Hoezo extreme drukte, beste Dick?

En nu zijn er de eerste berichten over het er uithalen van vluchten en ja hoor, het blijkt uit een eerste verkenning dat de in de pers genoemde cijfers niet overeenkomen met het aantal stoelen dat daadwerkelijk eruit gehaald is. Hoe kan dat Dick? Ik hoor het hem al zeggen: ‘Het is vreselijk, maar het kan niet anders. De genoemde aantallen waren een indicatie’. Ik word almaar bozer. Hoe kan je je werk doen als je partner indicatief communiceert, of liegt hij dan gewoon? Het is maar een vraag, bedenk zelf het antwoord maar.

Leugen 3: Nu blijkt dat het totaal aantal stoelen dat er in juli wordt uitgehaald niet gemiddeld 13.500 per dag is, maar 30.500 per dag. En zijn neus groeit maar door.

En de politiek ziet zijn kans schoon. Onder het mom ‘omdat het nu toch minder moet, gaan we dat ook maar in de toekomst doen’. Twee vliegen in een klap. Je zou verwachten, denken, dat de politiek juist zou ingrijpen om met vereende krachten zaken op te lossen. Schiphol heeft de Nederlandse staat de tien jaar voor Corona ongeveer 1,8 MILJARD EURO in het laatje gebracht.

Ik ben heel erg nieuwsgierig wat de VVD-achterban hiervan vindt, wellicht maakt een lange regeringsperiode dat je de kernwaarden uit het oog verliest.

Als ik de boel hier zo zou runnen als Benschop het nu doet, dan was ons mooie bedrijf er niet meer. En Benschop staat erbij, kijkt ernaar en is wat mij betreft gewoon een trekpop. De grote vraag is: wie is zijn Gepetto?

Tom van Apeldoorn

tom@travelpro.nl

Author Tom van Apeldoorn