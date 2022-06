Reactie Transavia op beschuldiging door Consumentenbond

Deel dit artikel

Transavia herkent zich niet in de beschuldiging van de Consumentenbond. De Consumentenbond beschuldigt Transavia ervan dat het de Europese regels overtreedt, omdat het passagiers bij annulering niet de keuze zou geven tussen geld terug of een andere vlucht naar keuze.

“Wij doen er alles aan om onze passagiers om te boeken en alternatieven te bieden. Het is helaas een feit dat we fors in capaciteit op Schiphol moesten reduceren in de voor ons drukste periode van het jaar. Mensen van juli naar augustus omboeken zou een groot risico zijn omdat we voor de maand augustus nog horen van de slot coördinator wat we daar aan capaciteit moeten inleveren. En mensen 2 x omboeken of annuleren is zeer ongewenst”, aldus een woordvoerster van de airline.

“Deze zomermaanden zitten onze toestellen normaal echt vol (zeer hoge loadfactor) en er moet nu helaas capaciteit af vanwege de situatie op Schiphol. We hebben voor het grootste deel van de getroffen passagiers een alternatief kunnen vinden, voor 30% van de in totaal 13.000 boekingen is dat helaas niet gelukt omdat er bij het versturen van de mail geen alternatieven waren. Zij kunnen altijd omboeken als zij bij ons een alternatieve vlucht zien. Bv omdat er stoelen vrijkomen van passagiers die het alternatief niet willen en kiezen voor een refund van het ticket. En daar zitten geen extra kosten aan verbonden. We hebben op die manier via ons service center al passagiers kunnen helpen.”

“Ook wij betreuren het ten zeerste dat we passagiers moeten teleurstellen vanwege de ontstane situatie op Schiphol en stellen alles in het werk om voor zoveel mogelijk passagiers een alternatief te vinden. Wij vragen hen daarom ook ons te bellen om samen naar oplossingen te zoeken. Ook op onze website hebben we de informatie over omboeken beschreven en verwijzen we onze passagiers naar ons service center als zij toch een alternatieve vlucht bij Transavia zien.”

