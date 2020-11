Reactie Van der Heijden (Corendon) op afkappen deal Sunweb Group

Vandaag maakte Sunweb Group bekend niet te willen doorgaan met de overname van Corendon



Vorig jaar juni maakten de twee reisorganisaties bekend een voorlopige overeenkomst te hebben gesloten. Eind oktober van dit jaar gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan akkoord te gaan met de overname. Nu weigert Sunweb verder te gaan.

“Wij zijn van mening dat die transactie wél kan doorgaan”, laat Steven van der Heijden (CEO Corendon) aan TravelPro weten. “Het is niet zozeer Sunweb Group die van de deal af wil, maar het is aandeelhouder en durfinvesteerder Triton.” Er gaan al een tijd geruchten dat Triton uit- of afstel van de deals wil die voor de coronacrisis zijn gesloten. “Dit lijkt hier een voorbeeld van”, aldus Van der Heijden.

Van der Heijden ziet het kort geding positief tegemoet. “We zouden niet naar de rechter stappen als we er niet van overtuigd waren dat we gelijk hebben. We voldoen aan de branchevoorwaarden van de deal om de transactie te kunnen laten plaatsvinden volgens de ACM, die onlangs haar goedkeuring heeft gegeven. Wij gingen ervan uit dat de transactie op basis daarvan zou worden uitgevoerd. Toen Triton niet wilde reageren en zich hulde in stilzwijgen, werd voor ons duidelijk dat deze partij er onderuit wilde. De redenen daarvoor hebben naar onze mening geen enkele inhoud. We gaan vanuit dat de rechter daar korte metten van zal maken.”

