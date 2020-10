ACM geeft akkoord: Sunweb mag Corendon overnemen

Sunweb mag Corendon overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. De ACM heeft gekeken naar de concurrentie op zonvakanties rondom de Middellandse Zee, vooral de zogenaamde pakketreizen. Beide organisaties bieden die namelijk aan. De ACM concludeert dat er na de overname voldoende concurrentie overblijft, hoewel het aantal grote touroperators teruggaat van drie naar twee. Naast Sunweb en Corendon is reisorganisatie TUI een grote concurrent en zijn er meerdere kleinere spelers die pakketreizen aanbieden.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Consumenten die op vakantie naar de zon willen, hebben de laatste jaren veel keuze, ook door het groeiende aanbod via internet. Pakketreizen blijven onverminderd populair vanwege de lage prijs en het gemak van het ‘alles-in-één’ boeken. Sunweb en Corendon zijn de nummers 2 en 3 en worden na de overname ongeveer even groot als de grootste speler TUI. Daarom wilden we uitgebreid onderzoeken of door deze overname de concurrentie wordt beperkt waardoor prijzen stijgen of de kwaliteit daalt. Dat is niet het geval.”

De prijs van zonbestemmingen

Er zullen na de voorgenomen overname twee grote reisorganisaties overblijven die pakketreizen aanbieden: TUI en de combinatie Sunweb/Corendon. Bij pakketreizen boekt een consument tegelijk een vliegticket en accommodatie. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat consumenten die ‘de zon opzoeken’ verschillende landen overwegen, en dat de prijs vaak bepalend is. Voor consumenten zijn de pakketreizen van TUI een belangrijk alternatief voor Sunweb en Corendon. Daarbij zijn Sunweb en Corendon niet elkaars grootste concurrent. “Ook zijn er kleinere spelers en nieuwe toetreders, zoals Transavia Holidays, die voor concurrentiedruk zorgen. Tot slot kijkt een belangrijk deel van de consumenten, als ze een reis boeken, ook naar de mogelijkheid om zelf zo’n reis samen te stellen door middel van losse onderdelen (vliegtickets en hotelboekingen).” Alles bij elkaar concludeert de ACM, mede op basis van uitgebreid economisch onderzoek, dat er voldoende concurrentie overblijft.

“Tijdens de beoordeling van deze voorgenomen overname brak de coronacrisis uit. Deze crisis heeft veel invloed op de reissector. Het is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen zijn en of ze blijvend zijn. Daarom is de ACM uitgegaan van de situatie op de markt vlak voor de coronacrisis.”

